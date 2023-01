Valentina Trespalacios, víctima de feminicidio por su novio

El pasado 22 de enero, el cuerpo de la DJ Valentina Trespalacios fue encontrado dentro de una maleta que fue abandonada en un contenedor de basura; presuntamente asesinada por su novio, un ciudadano estadounidense

La joven colombiana de 23 años conoció a su pareja John Poulos, de 35 años, por internet, a través de una aplicación de citas, donde mantuvieron contacto durante meses y así comenzaron una relación a distancia.

El hombre originario de Texas, viajó a Colombia el 19 de enero para conocer a su novia en persona y pasar un fin de semana romántico, por lo que rentó un apartamento donde pasarían el tiempo juntos y tendrían la privacidad deseada.

Sin embargo, diversas cámaras de seguridad del inmueble pudieron captarlo entrando a la habitación con la joven, pero nunca se le vio salir, solamente se le captó a él, retirándose con diversas maletas.

En diferentes videos se puede observar a Poulos sacar una maleta color azul del apartamento, en un carrito de mandado y cubriendo cuidadosamente con una manta gris un extremo de la maleta; posteriormente se ve como toma el equipaje con pesadez, y lo mete a la cajuela de su carro.

Dicha maleta fue encontrada posteriormente por un reciclador de basura en la comunidad de Fontibón, en Bogotá, donde se encontraron con una brutal escena de un cuerpo maniatado, con los huesos rotos para poder ser introducido en el equipaje; sin embargo, se resalta la brutalidad del acto, ya que sobresale la cabeza de la joven.

Junto a la maleta, también se encontraría una caja negra con pertenencias personales de la reconocida DJ, en un intento de deshacerse de todos los artículos que pudieran vincularlo con ella.

Luego de dar aviso a las autoridades, personal de la policía y elementos forenses acudieron al lugar donde se pudo constatar que la identidad de la persona correspondía a Valentina Trespalacios Hidalgo.

Según el reporte preliminar, Valentina murió por asfixia mecánica, es decir, el asesino la ahorcó y golpe brutalmente hasta quitarle la vida, esto luego de mantener relaciones sexuales.

Poulos, principal sospechoso de la muerte de su novia, al deshacerse de la maleta huyó hacia Panamá y posteriormente emprendería una huida hacia Turquía, sin embargo, fue detenido por las autoridades panameñas.

El pasado viernes 27 se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en Colombia por delitos de feminicidio y ocultamiento y destrucción de elemento material probatorio.

Pruebas y antecedentes contra Poulos

Luego de ser detenido en Panamá, fue puesto a disposición de las autoridades de Colombia, por el caso de feminicidio de Trespalacios, luego de haber reconocido su cuerpo y confirmar con su familia, que él estaría con ella ese fin de semana.

El teléfono celular de la Dj fue encontrado en un basurero cerca del aeropuerto donde John se encontraba y las autoridades revelaron, también, que tendrían más de 300 horas de videos incriminatorios.

La defensa de John Poulos consiste en culpar al cártel de Medellín el asesinato, y es que aparentemente buscarían al estadounidense por el dinero en sus cuentas bancarias y es que reporta que, al momento de llegar a Colombia, empezó a ser seguido por grupos armados.

Aparentemente, tendría millones de dólares en sus cuentas, sin embargo, un medio colombiano reveló que el suelo del norteamericano era de 120 mil dólares anuales, pero que dicha cantidad no sería demasiado atractiva para la mafia, ya que él tendría en Estados Unidos una esposa y tres hijos a los que mantener; uno de ellos con cáncer, por lo que la suma de gastos sería elevada.

Su coartada presenta diversas inconsistencias, por lo que el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el General Carlos Fernando Triana, reveló que ofrece hasta una recompensa de 20 millones de pesos colombianos (8,222 pesos mexicanos) a quién brinde información que ayude a esclarecer el caso.

Uno de los signos incriminatorios más visibles serían los rasguños en su rostro, que aparentemente corresponden a los intentos de Valentina de defenderse antes de ser asesinada.

Aunado a esto, en el teléfono celular de ella fueron encontradas diversas conversaciones con una de sus amigas, donde menciona que él era una persona celosa y posesiva, que se molestaba constantemente porque la joven salía con sus amigos, además de que él aparentemente quería casarse y ella no contaba con esas intenciones.

“Ah bueno, esa es la idea. Este se quiere casar. Estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada, y me dijo como: ya sé que no te atraigo, no tienes que fingir”, se lee en uno de los mensajes que entabló Tres Palacios con una amiga.