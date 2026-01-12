Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G_d43p0_Xo_A_Aj_KJM_faf0be1e6e
Internacional

Venezuela anuncia liberación de 116 detenidos

Venezuela informó la excarcelación de 116 personas como parte de una revisión de causas, en medio de la crisis política tras la captura de Nicolás Maduro

  • 12
  • Enero
    2026

El gobierno de Venezuela anunció este 12 de enero de 2026 la liberación de 116 personas detenidas por hechos vinculados a “alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”, según informó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

De acuerdo con el comunicado oficial, las excarcelaciones forman parte de un proceso de revisión integral de causas iniciado la semana pasada, luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

G-ePrOdWAAAPuRg.jfif

El ministerio señaló que este procedimiento “se mantendrá de manera permanente y continua, en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente”, y lo presentó como un gesto para avanzar hacia la paz y el diálogo nacional.

Presos políticos entre los liberados

Entre las personas excarceladas se encuentran varios detenidos considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición. También figuran extranjeros, entre ellos un ciudadano español y dos italianos, de acuerdo con reportes independientes.

G-eR27VXcAAiyhm.png

No obstante, organizaciones civiles advierten que no todas las 116 liberaciones corresponderían a presos políticos, ya que el grupo incluye a personas detenidas por distintos motivos.

Cifras dispares según ONG

Las organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado cifras más bajas de excarcelaciones verificadas:

  • Foro Penal confirmó al menos 40 liberaciones hasta la mañana de este lunes.
  • Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reportó 53 excarcelaciones por motivos políticos.
  • Otras fuentes opositoras sitúan la cifra entre 22 y más de 40 casos confirmados.

G-dzTqHXcAAqmdz.jfif

Estas diferencias se deben, según las ONG, a la falta de listas oficiales con nombres y a la opacidad del proceso.

Liberaciones con restricciones

Activistas y familiares han denunciado que muchas de las personas liberadas salen con medidas restrictivas, como prohibiciones para declarar públicamente sobre sus casos, y que las acusaciones legales no siempre quedan anuladas, por lo que no se trata de una amnistía plena.

El proceso ocurre en medio de una profunda crisis política, agravada tras las elecciones de 2024, calificadas como fraudulentas por la oposición, las protestas masivas, la represión estatal y la reciente intervención estadounidense.

G-eVMR1WEAA-6l7.jfif

Organizaciones de derechos humanos estiman que aún permanecen entre 800 y más de 1,000 presos políticos en el país.

Desde el anuncio, familiares de detenidos han permanecido en las inmediaciones de varios centros penitenciarios, a la espera de noticias, mientras ONG alertan sobre la incertidumbre y la falta de información clara en torno a las excarcelaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Cae_familia_por_robos_notaria_Monterrey_0a6a7485cb
Caen miembros de una familia por robo a notarías de Monterrey
centro_de_alta_especialidad_salud_bbab132530
Construye Salud Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad
nacional_sheinbaum_trump_0c223bfaad
Llamada entre Sheinbaum y Trump evidencia lazos de EUA-México
publicidad

Últimas Noticias

Vinculan_exdirector_por_asesinato_Manzo_64cce6b1fa
Vinculan al exdirector de Relaciones Públicas; caso Carlos Manzo
EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T132719_739_691b25ddb8
Detienen a operadores clave del CJNG en Jalisco y Nayarit
5fc10d40_d5ce_41fa_8a6a_0565823c0683_cefba7e751
Reconocen a 22 policías por su labor en San Pedro
publicidad

Más Vistas

familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×