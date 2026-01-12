Venezuela anuncia liberación de 116 detenidos

El gobierno de Venezuela anunció este 12 de enero de 2026 la liberación de 116 personas detenidas por hechos vinculados a “alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”, según informó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

De acuerdo con el comunicado oficial, las excarcelaciones forman parte de un proceso de revisión integral de causas iniciado la semana pasada, luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

El ministerio señaló que este procedimiento “se mantendrá de manera permanente y continua, en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente”, y lo presentó como un gesto para avanzar hacia la paz y el diálogo nacional.

Presos políticos entre los liberados

Entre las personas excarceladas se encuentran varios detenidos considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición. También figuran extranjeros, entre ellos un ciudadano español y dos italianos, de acuerdo con reportes independientes.

No obstante, organizaciones civiles advierten que no todas las 116 liberaciones corresponderían a presos políticos, ya que el grupo incluye a personas detenidas por distintos motivos.

Cifras dispares según ONG

Las organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado cifras más bajas de excarcelaciones verificadas:

Foro Penal confirmó al menos 40 liberaciones hasta la mañana de este lunes.

Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reportó 53 excarcelaciones por motivos políticos.

Otras fuentes opositoras sitúan la cifra entre 22 y más de 40 casos confirmados.

Estas diferencias se deben, según las ONG, a la falta de listas oficiales con nombres y a la opacidad del proceso.

Liberaciones con restricciones

Activistas y familiares han denunciado que muchas de las personas liberadas salen con medidas restrictivas, como prohibiciones para declarar públicamente sobre sus casos, y que las acusaciones legales no siempre quedan anuladas, por lo que no se trata de una amnistía plena.

El proceso ocurre en medio de una profunda crisis política, agravada tras las elecciones de 2024, calificadas como fraudulentas por la oposición, las protestas masivas, la represión estatal y la reciente intervención estadounidense.

Organizaciones de derechos humanos estiman que aún permanecen entre 800 y más de 1,000 presos políticos en el país.

Desde el anuncio, familiares de detenidos han permanecido en las inmediaciones de varios centros penitenciarios, a la espera de noticias, mientras ONG alertan sobre la incertidumbre y la falta de información clara en torno a las excarcelaciones.

Comentarios