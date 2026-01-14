Rescatan policías de Guadalupe a pareja de incendio

Una pareja de adultos mayores fue rescatada de un incendio por policías de Guadalupe, así lo muestran imágenes de una presunta cámara corporal de uno de los elementos.

Dicho video se registró la madrugada de este miércoles después del reporte de incendio en un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en Guadalupe, donde las llamas terminaron por consumir todo el hogar.

En las imágenes se aprecia como los dos adultos mayores son auxiliadora por los uniformados para salir por el techo de la casa lateral, hasta colocarse en un lugar seguro.

Con la ayuda de vecinos y escaleras metálicas fueron resguardados después de caminar por una techumbre de lámina, incluso con los pies descalzos en el caso del señor.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la identidad de esta pareja de adultos mayores que perdieron su patrimonio a causa de un incendio.

