Venezuela canalizará ingresos petroleros al mercado cambiario

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ayer que los ingresos que tenga el país por la venta de petróleo irán al sistema financiero por la vía del banco central y deben servir para optimizar el mercado cambiario y recuperar el crédito. Advirtió, no obstante, que se debe hacer un uso eficiente de las divisas y no cometer “errores del pasado”.

Durante una reunión con el Consejo Nacional de Economía Productiva, que agrupa a actores públicos y privados de todos los sectores económicos, Rodríguez detalló que los dólares deben ser utilizados exclusivamente para los sectores estratégicos, como materia prima y bienes de capital.

“Los ingresos que ya se están generando por la venta de volúmenes de petróleo llegarán a través del Banco Central de Venezuela a la banca privada, facilitando el mecanismo del mercado cambiario. Esto es importante, pero es necesario que tengamos claro que se requiere un manejo eficiente de las divisas. Debe darse una sustitución estratégica de las importaciones”, aseveró.

La mandataria hizo énfasis en que el nuevo flujo de divisas no debe convertirse en “el gran distorsionador de la economía productiva venezolana”. Por el contrario, debe ser “el impulsor de las amplias capacidades que tiene nuestro país”.

Rodríguez informó, además, que se suscribió el primer contrato de la historia de Venezuela para la exportación de gas licuado de petróleo. “Lo hemos logrado con sacrificio propio, porque ese gas que se exporta fue producido por nuestra industria, PDVSA (Petróleos de Venezuela)”, aseguró.

Murieron 47 militares, incluidas nueve mujeres

Más temprano, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que durante la agresión militar estadunidense del 3 de enero murieron 47 militares venezolanos, entre ellos nueve mujeres.

Detalló que el total de fallecidos confirmados es de 83, incluidos los 32 militares cubanos que integraban la seguridad del presidente Nicolás Maduro y varios civiles.

El ministro cifró en 112 la cantidad de heridos. Ante los familiares, dijo: “Hoy estamos haciendo un acto de fe y sabiduría, porque nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ante la avasallante tecnología y abrumadora cantidad de medios, desigual, contra Venezuela, dieron hasta su vida”.

Agregó que “ahí están 47 hombres y mujeres de la FANB, entre ellos nueve mujeres, que han cumplido con la patria, con la historia y nuestra soberanía nacional. ¡Honor y gloria a los héroes y heroínas del 3 de enero de 2026!”

Reactivan vuelos de repatriación

Ayer llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía el vuelo número 99 de la Misión Vuelta a la Patria, procedente de Arizona, Estados Unidos, con 199 venezolanos a bordo.

Se trata del primer vuelo de repatriación que llega al país en 2026 desde el secuestro del presidente Maduro.

Comentarios