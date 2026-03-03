'Tumba' guerra en Medio Oriente los mercados globales

Las acciones de los mercados globales se intensificaron a medida de que Irán expandía sus ataques como represalía a los despliegues realizados en su territorio por Estados Unidos e Israel.

Esto sucedió tras la jornada de ayer, donde se ubicaron niveles no vistos desde el 30 de enero, cuando se encontraban en niveles máximos históricos.

Así se movieron las acciones en el mercado global

Ante la escalada de violencia en Medio Oriente, el incremento en la aversión al riesgo se observa en el mercado de capitales, que muestra fuertes pérdidas a nivel global.

En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una caída de 3.06%, siendo la mayor pérdida desde el 18 de noviembre del año pasado.

El Hang Seng de Hong Kong mostró una pérdida de 1.12%, el CSI 300 de Shanghái cae 1.54% y el Kospi de Corea del Sur mostró una caída de 7.24 por ciento.

En Europa, el STOXX 600 registra una caída de 2.74%, resaltando las pérdidas en los sectores: financiero (-3.71%), servicios básicos (-3.54%) y materiales (-3.46%), informó Grupo Financiero Base.

En cuanto a los demás índices europeos, el DAX alemán muestra una pérdida de 3.28%, el CAC 40 francés cae 2.73% y el FTSE 100 de Londres pierde 2.48 por ciento.

Metales sufren caída por escalada de violencia en Medio Oriente

Incluso, los metales como el oro y la plata sufrieron por estos acontecimientos al reportar una caída en sus acciones:

El oro inicia la sesión cotizando en $5,202 dólares por onza, con un retroceso de 2.25 % e interrumpiendo una racha de cuatro sesiones seguidas al alza, periodo en el que ganó 3.47%.

inicia la sesión cotizando en $5,202 dólares por onza, con un retroceso de 2.25 % e interrumpiendo una racha de cuatro sesiones seguidas al alza, periodo en el que ganó 3.47%. La plata comienza la sesión cotizando en $82.59 dólares por onza, con un retroceso de 7.60%, su segunda sesión al hilo en contracción y acumulando un descenso de 13.56% en ese periodo.

Petróleo es el único beneficiado ante desplome de acciones

Analistas señalaron que factores como la alza en el costo de recursos energéticos y los obstáculos a las rutas logísticas provocaran eventualmente, un shock arancelario. En este sentido, así cotizaron algunas materias primas:

El petróleo WTI inicia la sesión cotizando en $75.96 dólares por barril, con un avance de 6.64% e hilando tres sesiones seguidas de ganancias, sumando un avance de 16.49% en ese periodo. Además, alcanzó un máximo de $77.58 dólares por barril, nivel no visto desde el 23 de junio del 2025.

inicia la sesión cotizando en $75.96 dólares por barril, con un avance de 6.64% e hilando tres sesiones seguidas de ganancias, sumando un avance de 16.49% en ese periodo. Además, alcanzó un máximo de $77.58 dólares por barril, nivel no visto desde el 23 de junio del 2025. El Brent empieza la sesión cotizando en $82.77 dólares por barril, con un avance de 6.47% y acumulando tres sesiones consecutivas de ganancias, para sumar un avance de 16.99% en ese periodo.

empieza la sesión cotizando en $82.77 dólares por barril, con un avance de 6.47% y acumulando tres sesiones consecutivas de ganancias, para sumar un avance de 16.99% en ese periodo. Además, alcanzó un máximo de $85.12 dólares por barril, nivel no visto desde julio del 2024.

por barril, nivel no visto desde julio del 2024. El gas natural en Estados Unidos c otiza en $3.10 dólares por millón de BTU, con un avance de 4.73% e hilando tres sesiones de ganancias, periodo en el que suma un incremento de 9.65%.

otiza en $3.10 dólares por millón de BTU, con un avance de 4.73% e hilando tres sesiones de ganancias, periodo en el que suma un incremento de 9.65%. El gas natural en Europa cotiza en 56.84 euros por MWh, con un avance de 27.71%, su segunda sesión al hilo con ganancias y acumulando un avance de 77.86% en lo que va de la semana.

Wall Street abre de nuevo en rojo por ataques en Medio Oriente

Wall Street abrió por segundo día consecutivo en rojo, mientras que los inversionistas continúan pendientes de la evolución desatada en Oriente Medio tras los bombardeos efectuados en Irán.

Las acciones en Nueva York muestran signos de preocupación por el desarrollo de la escala de las tensiones en Oriente Medio después de que no hayan cesado los bombardeos estadounidenses contra Irán.

Aquí te presentamos la nota completa: Wall Street abre de nuevo en rojo por ataques en Medio Oriente

Comentarios