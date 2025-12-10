Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1_02f4f09f1c
Tamaulipas

Acueducto de Victoria concluirá a principios del 2027: Sheinbaum

Sheinbaum reafirma apoyo federal al Acueducto Guadalupe Victoria y confía en concluirlo antes de 2027 para garantizar agua en Tamaulipas

  • 10
  • Diciembre
    2025

Durante la mañanera de este día la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al avance de la obra del Acueducto Guadalupe Victoria, reafirmando el respaldo del Gobierno de México para concluir este megaproyecto que se estima para principios del 2027. 

“Es una obra muy larga y tiene su complejidad, el gobernador Américo Villarreal es un muy buen gobernador, muy dedicado al pueblo de Tamaulipas, él tiene varios proyectos para poder garantizar el agua en Tamaulipas, tanto para consumo humano como para recuperar la agricultura, incluso ha hecho sustitución de cultivos y algunos otros temas y estamos trabajando con él. Por lo pronto es esta línea que es muy importante para ciudad Victoria, pues vamos a seguir trabajando y esperemos incluso acabar antes si se puede”, señaló durante la conferencia de prensa. 

Por su parte el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, publicó en sus redes que, en la mañanera, la presidenta de México habló del Acueducto Guadalupe Victoria y reconoció el respaldo del Gobierno de México en este y otros proyectos. 

“Me llena de orgullo decirles que la segunda línea avanza con fuerza: el Tramo I y el Tramo II superan el 30% de avance, seguiremos trabajando de la mano con la presidenta y con el plan hídrico nacional para garantizar agua suficiente y digna para las familias de Ciudad Victoria, dijo Villarreal Anaya.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

subsecretario_presunto_cae_074147ba93
Cae presunto agresor del subsecretario de Seguridad de Colima
sheinbaum_new_york_vestimenta_c94e0b2a8f
Agradece Presidencia a artesanas indígenas tras elogios del NYT
G7r5_r6_WQAA_Zz_DE_9aaf713aac
Sheinbaum se reúne con José Medina Mora, nuevo titular del CCE
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_59_943a80666b
Proponen regular cobros por 'maestros sombra' en colegios de NL
colectivo_amor_por_los_desaparecidos_anuncia_colaboracion_con_el_ayuntamiento_de_Reynosa_6edefa64e0
Colectivo anuncia colaboración con el ayuntamiento de Reynosa
Posada_Binacional_2025_fortalece_la_union_cultural_en_Texas_6efb688b2f
Posada Binacional 2025 fortalece la unión cultural en Texas
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
publicidad
×