Internacional

Venezuela firma histórico contrato para exportar GLP

Delcy Rodríguez anunció que Venezuela suscribió su primer contrato para exportar gas licuado de petróleo (GLP) en la historia del país

  • 17
  • Enero
    2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que el país firmó un contrato histórico para exportar gas licuado de petróleo (GLP) por primera vez en su historia.

Rodríguez informó que, tras suscribir un acuerdo de comercialización, “saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela”, durante un consejo de economía con empresarios.

Hito energético para Venezuela

La mandataria encargada no precisó detalles sobre la duración del contrato ni con qué empresas o países se concretó el acuerdo.

Venezuela había anunciado en meses recientes que trabajaba en gestiones para iniciar exportaciones de gas, incluso en medio de las sanciones que Estados Unidos impuso a su industria petrolera desde 2019.

Contexto de la industria

El anuncio se produce en un momento en que las relaciones comerciales y energéticas venezolanas están en el centro de la reactivación de la industria petrolera y los acercamientos con Estados Unidos, que también permitirá la compra de crudo venezolano en los próximos meses.

G-0lIjzXkAMaR3Z.jfif

Rodríguez había mencionado en octubre pasado que trabajaba con “importantes transnacionales” del sector gasístico para avanzar en la exportación de GLP y destacó las vastas reservas de gas del país como un factor clave para su inserción en los mercados internacionales.

Mirada estratégica

Autoridades venezolanas han señalado que la exportación de GLP forma parte de los esfuerzos más amplios para diversificar la economía y fortalecer la producción nacional, luego de años de caída en la capacidad productiva de la industria energética.

El anuncio marca un paso significativo para la participación de Venezuela en el mercado global de energéticos y un intento por reconfigurar su papel tradicionalmente centrado en el petróleo.


