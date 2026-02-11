Podcast
Internacional

Von der Leyen defiende 'Made in Europe'; busca reforzar economía

Insistió en la posibilidad de que la Unión Europea avance en campos económicos por medio de dos velocidades, en caso de que no se pueda alcanzar un acuerdo

  • 11
  • Febrero
    2026

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen defendió este miércoles la estrategia "Made in Europe" frente al Parlamento Europeo.

Durante el debate, la jefa del Ejecutivo comunitario aseguró que aunque su objetivo busca reforzar la competitividad económica del bloque, advirtió que se trata de un "terreno resbaladizo" porque "no es una solución para todo".

"Pero quiero ser clara, es un terreno resbaladizo No hay una solución para todo. Por eso cada propuesta debe sostenerse en un análisis económico robusto y estar en línea con nuestras obligaciones internacionales", advirtió.

Von der Leyen también insistió en la posibilidad de que la Unión Europea avance en campos económicos por medio de dos velocidades, cuando no sea posible alcanzar un acuerdo de todos los Estados miembros.

"El plan 'A' es avanzar a veintisiete. Pero si no es posible, el Tratado permite la cooperación reforzada. Tenemos que avanzar y acabar con las barreras que nos impiden ser un verdadero gigante global", enfatizó.

Objetivo: profundizar los mercados europeos

Hizo esta apreciación hablando de los esfuerzos para profundizar los mercados europeos de capitales, un ámbito en el que puso a Estados Unidos como ejemplo frente a una Europa que "no sólo tiene veintisiete sistemas financieros diferentes, cada uno con su propio supervisor, sino también más de 300 sistemas de negociación" distintos.

"Necesitamos un mercado de capitales grande, profundo y líquido, y ese es el objetivo de la Unión de Ahorros e Inversiones. Hemos presentado propuestas sobre integración de mercado y supervisión y ahora necesitamos que las lleven hasta el final", reclamó a los eurodiputados.

En la misma línea, Von der Leyen llamó a actuar para crear una "verdadera" unión del mercado energético europeo, que actualmente cuenta con unos precios "demasiado altos y volátiles" por la "falta de interconexiones y redes y por la dependencia en los combustibles fósiles".

 


