EUA impulsa histórico acuerdo energético con Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sostuvo este miércoles una reunión en Caracas, con la mandataria Delcy Rodríguez, para impulsar un "histórico" acuerdo energético.

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera.

Departamento del Tesoro relajara restricciones a empresas petróleras

Después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas petroleras del país norteamericano operen en la nación caribeña.

En un comunicado, el Departamento de Energía estadounidense calificó como "histórica" la llegada de Wright, quien "visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente está impulsando la paz y la prosperidad".

Además del encuentro con Rodríguez, la agenda oficial del secretario estadounidense incluye este miércoles reuniones con empresarios y medios internacionales.

Comentarios