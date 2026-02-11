Rechaza Irán negociar su programa de misiles balísticos con EUA

En medio del relanzamiento del diálogo con Estados Unidos, Irán endureció este miércoles su postura y dejó claro que su programa de misiles balísticos no está sujeto a negociación, al tiempo que lanzó una advertencia directa: cualquier ataque estadounidense será interpretado como el inicio de una guerra de alcance regional.

Ali Shamkhani, secretario del Consejo de Defensa iraní y asesor del líder supremo Ali Jameneí, sostuvo que la capacidad militar del país es una “línea roja” en las conversaciones reanudadas la semana pasada en Omán.

“La capacidad misilística de la República Islámica de Irán no es negociable”, afirmó en declaraciones difundidas por Nour News.

Amenaza de escalada en Medio Oriente

El funcionario fue más allá y advirtió que incluso una ofensiva limitada tendría consecuencias amplias.

“Cualquier ataque será considerado por Irán como el comienzo de una guerra que no se limitará a una zona geográfica específica ni a las dos partes implicadas”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron horas antes del encuentro en Washington entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, una reunión centrada, entre otros temas, en el rumbo de las negociaciones con Teherán.

Diferencias entre Washington y Tel Aviv

De acuerdo con el diario The New York Times, Netanyahu ha expresado preocupación particular por el alcance de los misiles iraníes capaces de llegar a territorio israelí, mientras que Trump mantiene como prioridad el control del programa nuclear.

En paralelo, el presidente iraní Masud Pezeshkian reiteró que su país no busca desarrollar armas atómicas, aunque marcó límites a las exigencias internacionales.

“No buscamos armas nucleares. Lo hemos dicho repetidamente y estamos listos para cualquier verificación, pero no aceptaremos demandas excesivas”, declaró durante un acto por el 47 aniversario de la República Islámica.

Negociaciones en marcha tras conflicto reciente

Irán y Estados Unidos retomaron contactos la semana pasada para intentar reactivar un acuerdo nuclear, en su primer encuentro desde la guerra de 12 días entre Teherán y Tel Aviv, en la que Washington participó con bombardeos a instalaciones nucleares iraníes.

Aunque ambas delegaciones calificaron la reunión como “positiva”, persisten fuertes desacuerdos sobre el programa de misiles y el respaldo iraní a grupos como Hizbulá y Hamás, asuntos que Washington busca frenar y que Teherán rechaza discutir.

Trump aseguró recientemente que Irán quiere “un acuerdo” y advirtió que sería “tonto” no explorarlo, mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región con el despliegue de nuevos buques, donde ya opera el portaaviones USS Abraham Lincoln.

Comentarios