Nacional

Vuelos mexicanos a Cuba no se han suspendido: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que México haya suspendido vuelos a Cuba y confirmó que las aeronaves cargan combustible en el país

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los vuelos mexicanos hacia Cuba continúan operando con normalidad y que las aeronaves abastecen combustible en territorio nacional, con lo que descartó versiones sobre una posible suspensión por falta de turbosina.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue directa al responder sobre la situación aérea con la isla.

“Los vuelos mexicanos a la isla no se han suspendido, ellos cargan su turbosina aquí en el país. Es importante que se conozca… no está prohibido volar a la isla”, subrayó.

Desmiente rumores sobre combustible

Sheinbaum explicó que los trayectos de carga y pasajeros se mantienen activos y salen desde México con el combustible necesario, por lo que rechazó que exista algún bloqueo operativo.

Añadió que la información incorrecta generó inquietud entre la población, por lo que decidió aclararlo públicamente.

Colectas para apoyar a Cuba

Además, informó que diversas organizaciones civiles están organizando donaciones para enviar ayuda humanitaria a Cuba, aunque precisó que el gobierno federal aún no ha realizado una entrega formal adicional a la cooperación habitual.

“Nosotros todavía no lo hacemos porque estamos enviando lo que teníamos, además del apoyo que normalmente se da a través de AMEXCID”, indicó.

Segob habilitará enlace con grupos solidarios

Sheinbaum adelantó que la Secretaría de Gobernación abrirá un canal de contacto para que los colectivos que reúnan víveres o insumos puedan coordinarse con las autoridades y, si hay espacio en los envíos oficiales, sumarlos.

“Vamos a dar un enlace para que puedan tener estos grupos algún vínculo con el gobierno, por si hay espacio en lo que se envía, para que se pueda mandar”, puntualizó.

Con ello, la titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que México mantendrá tanto sus operaciones aéreas como los mecanismos de cooperación, mientras se analizan nuevas formas de apoyo humanitario hacia la isla.


