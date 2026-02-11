Podcast
Nacional

Trump no ha planteado retiro de EUA del T-MEC, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Donald Trump no le ha planteado retirar a EU del T-MEC, pese a un reporte de Bloomberg

  • 11
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en ninguna de las llamadas sostenidas con Donald Trump ha recibido señales de que Estados Unidos pretenda abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada por un reporte de Bloomberg que señala que el exmandatario estadounidense habría considerado en privado salirse del acuerdo comercial.

“No hay ningún mensaje en ese sentido”, respondió.

Respuesta a versión publicada por Bloomberg

El informe del medio financiero apunta a que Trump habría preguntado a sus asesores por qué no debería abandonar el pacto comercial, aun cuando fue firmado durante su primer periodo en la Casa Blanca.

Sin embargo, Sheinbuam subrayó que en el diálogo directo entre ambos no se ha tocado ese escenario.

“En nuestras conversaciones no se ha planteado nada parecido”, reiteró.

La revisión del tratado se acerca

Además, recordó que el T-MEC contempla una revisión obligatoria en 2026, conforme al artículo 34.7 del acuerdo, y que ese proceso está calendarizado para el 1 de julio de ese año.

Aunque el ajuste formal aún no inicia, explicó que desde ahora ya se realizan consultas técnicas y discusiones preliminares entre los tres países.

Llamado a mantener certidumbre comercial

Por otra parte, sostuvo que México continuará defendiendo el acuerdo comercial y la integración económica de América del Norte, al tiempo que mantiene comunicación con sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá.

“Lo importante es mantener canales abiertos y dar certeza a las economías de los tres países”, concluyó.


