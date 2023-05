Zelenskyy arriba a París para reunirse con Macron

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy llegó a París este domingo en una visita no anunciada para sostener una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Francia despachó un avión para recoger a Zelenskyy en Alemania, donde se reunió con el canciller Olaf Scholz.

En un tuit al llegar a Francia, Zelenskyy declaró: “Con cada visita, aumentan las capacidades defensivas y ofensivas de Ucrania. Los lazos con Europa se están fortaleciendo, y la presión sobre Rusia está aumentando”.

Añadió que junto con Macron “hablaremos sobre los puntos más importantes de las relaciones bilaterales”.

