Internacional

Refuerzan seguridad del Louvre tras millonario robo de joyas

El Louvre instaló barras de seguridad en la ventana usada para el robo de joyas valuadas en 102 millones de dólares ocurrido en octubre

Un montacargas volvió a elevarse este martes frente al Museo del Louvre, en París, pero esta vez no se trató de un robo.

Trabajadores de mantenimiento instalaron nuevas barras de seguridad en la ventana utilizada por delincuentes para irrumpir en la Galería de Apolo durante el asalto ocurrido en octubre pasado.

Cierre temporal para trabajos de seguridad

Con el museo más visitado del mundo cerrado al público, personal con cascos y chalecos de alta visibilidad utilizó un montacargas para acceder a un balcón del segundo piso y reforzar la ventana vulnerada durante el atraco.

Un robo que expuso fallas de seguridad

El 19 de octubre, una banda de ladrones se hizo pasar por trabajadores y empleó un montacargas similar para acceder al inmueble.

Tras cortar el cristal, lograron entrar a la galería y sustraer tiaras, pendientes de esmeraldas, un collar de zafiros y otras joyas de la corona, con un valor estimado de 102 millones de dólares.

El golpe duró apenas ocho minutos.

Aunque cuatro presuntos responsables ya fueron arrestados y acusados por las autoridades francesas, las joyas robadas continúan sin ser localizadas, mientras la investigación sigue abierta.

Samuel Lasnel, integrante de la empresa de montacargas Grima-Nacelles, señaló que su equipo llegó antes del amanecer para realizar la instalación.

“Hemos trabajado en el Louvre en varias ocasiones, tanto en el interior como en el exterior; el museo nos conoce bien”, declaró a The Associated Press.

Hasta el momento, el Museo del Louvre no ha emitido comentarios públicos sobre las medidas de seguridad implementadas tras el robo.


