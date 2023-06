Denuncia Cienfuegos persecución política del Estado

El coordinador del enlace legislativo del CEN del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Cienfuegos, denunció una persecución política de parte del gobernador del Estado, Samuel García, a quien responsabilizó de cualquier daño que sufra su integridad y la de su familia.

En conferencia de prensa, el funcionario acusó al mandatario estatal, junto a la bancada del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso Local, de usar el aparato oficial y sus recursos para tratar de perjudicarlo.

También afirmó que el gobierno estatal lo usa a él como cortina de humo para desviar la atención de los problemas que García Sepúlveda no ha podido enfrentar, como el asesinato de un menor de edad en el DIF Capullos, la crisis de inseguridad, el caos en el transporte urbano y una red de corrupción con contratos dados a amigos y 'factureras'.

Denunció que en ese propósito de desprestigiarlo, los miembros de MC han cometido delitos como la circulación de un documento oficial en el que la Fiscalía General de la República (FGR) le solicita información a la Fiscalía de Nuevo León sobre él.

'En un delito... no pueden tener un documento oficial... ni compartirlo', alegó.

Sobre esos ataques, anticipó que procederá penalmente presentando una denuncia penal, pero dijo que 'no se amparará'

'No me voy a amparar. No es delito, mi domicilio fiscal lo tengo allá desde 2021. Es una decisión personal', aclaró.