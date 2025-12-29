Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Rescatan_a_hombre_tras_caer_a_lecho_de_rio_en_San_Pedro_f5642e02ad
Nuevo León

Rescatan a hombre tras caer a lecho de río en San Pedro

Cuerpos de rescate confirmaron que el afectado presentaba múltiples fracturas, por lo que fue trasladado hacia un hospital cercano

  • 29
  • Diciembre
    2025

Un hombre fue localizado gravemente lesionado en el lecho del río Santa Catarina, a la altura del cruce de la avenida Humberto Lobo y Manuel Santos, en la colonia Del Valle.

En el sitio, personal de Protección Civil de San Pedro realizó labores de rescate para la extracción del lesionado hacia una zona segura, utilizando al menos 10 elementos especializados.

Posteriormente, el hombre fue atendido por paramédicos, quienes confirmaron que presentaba múltiples fracturas.

El lesionado fue identificado como Danilson Eduardo Exiga Cruz, de 26 años, y fue trasladado por personal de la Cruz Roja al Hospital Metropolitano para su atención médica.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de San Pedro y la Policía de San Pedro, quienes resguardaron el área y apoyaron en las labores de auxilio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mascotas_extraviadas_db5dcd2bc0
Pirotecnia provoca extravío y muertes de mascotas en Reynosa
Whats_App_Image_2025_12_30_at_3_48_09_PM_f5b66cd1d9
Lanza Monterrey sistema de alerta temprana para emergencias
pc_nl_reisgo_de_la_pirotecnia_5c3bc42c7f
Reportan altas afectaciones por pirotecnia; urgen a denunciar
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_aranceles_2fb82a8e0c
Aranceles buscan elevar 15% contenido nacional
escena_sean_astin_tyler_chase_0751d8a7a4
Sean Astin se involucra para apoyar a Tylor Chase
AP_25365017106376_039eaa388d
California retrasa revocación de 17,000 licencias de conductores
publicidad

Más Vistas

a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
EH_CONTEXTO_2025_12_29_T084459_145_94f862e51e
Priorizan indagatorias por descarrilamiento de Tren Interoceánico
publicidad
×