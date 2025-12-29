Rescatan a hombre tras caer a lecho de río en San Pedro

Un hombre fue localizado gravemente lesionado en el lecho del río Santa Catarina, a la altura del cruce de la avenida Humberto Lobo y Manuel Santos, en la colonia Del Valle.

En el sitio, personal de Protección Civil de San Pedro realizó labores de rescate para la extracción del lesionado hacia una zona segura, utilizando al menos 10 elementos especializados.

Posteriormente, el hombre fue atendido por paramédicos, quienes confirmaron que presentaba múltiples fracturas.

El lesionado fue identificado como Danilson Eduardo Exiga Cruz, de 26 años, y fue trasladado por personal de la Cruz Roja al Hospital Metropolitano para su atención médica.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de San Pedro y la Policía de San Pedro, quienes resguardaron el área y apoyaron en las labores de auxilio.

