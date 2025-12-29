Refinería Cadereyta busca reducir impacto ambiental

Petróleos Mexicanos (Pemex), en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), implementará para este 2026 una estrategia de modernización tecnológica en la Refinería de Cadereyta, que busca optimizar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en la fase de integración de sistemas y validación de resultados operativos.

Según el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, esta visión busca generar acciones "concretas y cuantificables" en toda la cadena de valor de la institución.

La alianza estratégica entre Pemex, JICA y la empresa ADAPTEX pondrá en marcha un Sistema de Control Avanzado diseñado para reducir la huella de carbono de la Refinería de Cadereyta.

Al optimizar los calentadores a fuego directo de la planta Combinada 1, se espera una reducción sustancial en la emisión de contaminantes y un uso más racional de la energía.

“Petróleos Mexicanos y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), a través de la empresa japonesa ADAPTEX, patrocinada por JICA, desarrollan un proyecto para el incremento de la eficiencia energética y, por consiguiente, de mejora ambiental en la Refinería de Cadereyta, Nuevo León, que consiste en la implementación de un Sistema de Control Avanzado de Procesos en los calentadores a fuego directo de la planta de destilación primaria y al vacío Combinada 1”, se lee en el comunicado.

El desarrollo atraviesa actualmente la etapa de integración técnica, donde especialistas evalúan el desempeño operativo y la eficiencia energética alcanzada bajo este nuevo esquema de control.

“El objetivo es reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y generar ahorros de energía mediante el fortalecimiento del desempeño del Sistema de Control Distribuido. El proyecto se encuentra en la fase de integración de sistemas, validación de resultados operativos y en evaluación de las mejoras en el consumo energético”.

Por su parte, el ingeniero Carlos Armando Lechuga Aguiñaga, director de Procesos Industriales, destacó que este convenio, formalizado originalmente en 2023, sienta un precedente en el sector energético mexicano hacia una transición más sostenible y segura.

Impacto regional

Este esfuerzo tecnológico se suma a los compromisos pactados entre Pemex y el Gobierno de Nuevo León.

En julio pasado, en una reunión previa con el gobernador Samuel García y el director de Pemex Víctor Rodríguez, se definieron prioridades para mejorar la calidad del aire en la región, incluyendo filtros y desulfuradoras para la reducción de emisiones de azufre.

Con la supervisión de los trabajos de mantenimiento mayor iniciada este año, Pemex aseguró que proyecta para el 2026 que la refinería no solo eleve su capacidad operativa, sino que lo haga bajo estándares ambientales más estrictos, alineándose con las exigencias internacionales de cambio climático.

Con más de cuatro décadas de operación, la Refinería de Cadereyta, inaugurada el 18 de marzo de 1979, se mantiene como una pieza clave energética de la región con una capacidad instalada para procesar 275,000 barriles de crudo por día.

El complejo, nombrado oficialmente en honor al ingeniero Héctor R. Lara Sosa, tiene una superficie de 767 hectáreas. Esta infraestructura fue diseñada estratégicamente para el procesamiento de crudo y la obtención de derivados esenciales como gasolinas, diésel y queroseno.

Ven positiva modernización; piden plan integral

Tras el anuncio de nuevas inversiones tecnológicas en la Refinería de Cadereyta, la ambientalista Ivonne Bustos señaló que estas acciones son buenas y darán resultados siempre y cuando se vea como parte de un plan integral para combatir la contaminación en el Estado.

“El único ente regulador que puede estar como autoridad dando seguimiento a esto es el Estado; debemos estar atentos a que este, pues, tenga un seguimiento puntual de los problemas de contaminación”, señaló Bustos.

“Que la Comisión Ambiental del Estado también presione para que el gobierno federal cumpla la promesa del inventario de fuentes contaminantes y que de ahí deriven acciones”.

Agregó la ambientalista que el seguimiento y la vigilancia son importantes para lograr el objetivo.

“Hacer una vigilancia puntual de esta industria en particular, que es, pues, una industria del Estado mexicano, pero también de las otras industrias, como termoeléctricas, que también tenemos varias y justo en esa zona donde se encuentra la refinería de Cadereyta, y digamos en todo ese polo, y bueno, pues tenemos que estar atentos a que sí se logren, porque son inversiones muy elevadas”, puntualizó Bustos.

Cómo funcionará la tecnología nipona

A través de la empresa japonesa ADAPTEX, el proyecto introduce un Sistema de Control Avanzado de Procesos (APC).

Esta tecnología se aplica específicamente en los calentadores a fuego directo de la planta de destilación primaria y al vacío (Combinada 1).

El sistema funciona mediante el fortalecimiento del Sistema de Control Distribuido (DCS), permitiendo ajustar en tiempo real variables críticas como:

• Temperatura y flujo.

• Relación aire-combustible.

• Optimización de la combustión mediante nuevos analizadores de oxígeno.

En términos técnicos, estos ajustes permiten que los calentadores operen en su punto óptimo, utilizando menos combustible y reduciendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por barril procesado.

