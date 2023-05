Abren investigación contra Tomás Zerón por compra de Pegasus

Al ex titular de la AIC se le acusa de ser él quien contrató el programa Pegasus en el año 2014 para la entonces Procuraduría General de la República.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón y otros tres ex funcionarios más por la presunta adquisición del software espía Pegasus.

Al ex titular de la AIC se le acusa de ser él quien contrató el programa Pegasus en el año 2014 para la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la FGR, en el contrato de la compra de este software espía figuraron tres nombres como el de la ex Oficial Mayor, Judith Arecely Gómez Molano; el ex titular de la Policía Federal Ministerial, Vidal Diazleal Ochoa, y el ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Rigoberto García Campos.

El monto de aquella operación en el 2014 fue de 460 millones de pesos, por un sistema que según el gobierno actual, no se usa en esta administración.

A los cuatro ex funcionarios involucradas la dependencia los acusa por los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.

Cabe destacar que la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR ha solicitado, en tres ocasiones, la celebración de la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México.

#FGRInforma | La #FEAI, ha integrado carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema #PEGASUS, para la entonces #PGR, todo ello en el año de 2014. 1/4 pic.twitter.com/IsiAipxf0w — FGR México (@FGRMexico) May 15, 2023