Carlos III y el príncipe Guillermo alistan visitas a EUA en 2026

El rey Carlos III y el príncipe Guillermo, heredero al trono británico, planean realizar visitas separadas a Estados Unidos en 2026 con el objetivo de fortalecer la relación bilateral e impulsar las negociaciones para un acuerdo comercial entre el Reino Unido y el gobierno del presidente Donald Trump.

De acuerdo con reportes de medios británicos como The Times y The Guardian, los contactos diplomáticos ya están en marcha, aunque los planes aún dependen de invitaciones formales de Washington y del estado de salud del monarca.

Una visita histórica del rey Carlos III

Según las versiones preliminares, Carlos III podría viajar a Estados Unidos durante la primera mitad de 2026, posiblemente en abril.

De concretarse, sería la primera visita oficial de un monarca británico reinante a ese país desde 2007, cuando la reina Isabel II fue recibida por el entonces presidente George W. Bush.

El viaje tendría un fuerte simbolismo, ya que coincidiría con los preparativos por el 250 aniversario de la independencia estadounidense, que se conmemorará el 4 de julio de 2026.

Guillermo viajaría durante el Mundial

Por su parte, el príncipe Guillermo realizaría una visita independiente más adelante en el año, probablemente en julio, en el marco de la Copa Mundial de Futbol que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El príncipe de Gales es presidente de la Asociación de Futbol de Inglaterra (FA), lo que daría un contexto adicional a su presencia.

Negociaciones comerciales estancadas

Las visitas se producirían en un momento clave, luego de que las negociaciones para un acuerdo comercial amplio entre Londres y Washington se estancaran en mayo de 2025.

Entre los principales obstáculos figuran el impuesto británico a los servicios digitales y las exigencias estadounidenses de mayor acceso al mercado del Reino Unido para sus agricultores, un tema políticamente sensible para el gobierno británico.

Además, Estados Unidos pausó recientemente una inversión tecnológica multimillonaria en territorio británico, lo que aumentó la presión para destrabar el diálogo económico.

Diplomacia de “encanto”

Aunque las visitas de la familia real británica son oficialmente apolíticas, el gobierno del primer ministro Keir Starmer ve en ellas una herramienta de diplomacia blanda para avanzar en las conversaciones, aprovechando la conocida admiración de Trump por la monarquía.

La estrategia recuerda episodios históricos, como la visita de Isabel II en 1976 durante el bicentenario estadounidense, y busca reforzar la llamada “relación especial” entre ambos países en un contexto de tensiones comerciales.

