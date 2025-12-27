Bus cae a barranco en Guatemala; al menos 15 muertos

Al menos 15 personas murieron y entre 19 y 20 resultaron heridas tras un grave accidente de autobús ocurrido la noche de este viernes 26 de diciembre de 2025 en el occidente de Guatemala, informaron cuerpos de socorro y autoridades locales.

El siniestro se registró en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en el sector conocido como Cumbre de Alaska, en el departamento de Totonicapán, una zona montañosa y de alta peligrosidad vial.

Autobús cayó a un barranco

De acuerdo con reportes preliminares, el autobús de la ruta extraurbana Sinaloa, que cubre el trayecto entre Ciudad de Guatemala y San Marcos, perdió el control y se precipitó a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.

Los Bomberos Voluntarios detallaron que entre las víctimas mortales se encuentran 11 hombres, tres mujeres y una menor de edad.

El vehículo transportaba a casi medio centenar de pasajeros.

Rescate complicado y múltiples heridos

Las labores de rescate se extendieron por varias horas debido a la geografía accidentada del lugar, la profundidad del barranco y la densa neblina característica de la región.

Más de 18 ambulancias y unidades de bomberos, Cruz Roja y otros cuerpos de emergencia participaron en la atención del accidente.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, algunos de ellos en estado delicado.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.

Autoridades no han confirmado si el percance estuvo relacionado con exceso de velocidad, fallas mecánicas o condiciones climáticas adversas. Según reportes de medios locales, el conductor del autobús fue capturado para rendir declaración.

La Dirección General de Transportes informó que la unidad contaba con permiso temporal y seguro vigente al momento del accidente.

Familiares de las víctimas señalaron que se enteraron del accidente a través de redes sociales, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

