nacional_sergio_cazares_zambada_4c17ac65c9
Nacional

Confirman asesinato del sobrino de 'El Mayo' Zambada en Culiacán

Familiares identificaron a Sergio Cázares Zambada, hallado en camioneta. La Fiscalía entregó cuerpo y vincula disputa interna del cártel

  • 10
  • Febrero
    2026

Después de que se reportara el asesinato de un hombre el pasado domingo 8 de febrero, el cual, en reportes preliminares, había sido identificado como uno de los sobrinos de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa, este martes la Fiscalía del estado confirmó la identidad de la víctima.

Al ser cuestionada sobre el caso, la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema, informó que fueron los propios familiares directos de Sergio Rodolfo Cázares Zambada quienes lo identificaron este lunes.

Además, la fiscal también dijo que el cuerpo ya fue entregado a su familia después de que se localizara en la cajuela de una camioneta abandonada en las inmediaciones de la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

“Se identificó el día de ayer por familiares directos de él, ahí en la Agencia de Homicidio Doloso. Se ubicó el cuerpo al interior de un vehículo en el sector de Costa Rica; ya fue entregado a su familia el día de ayer”, comentó ante medios de comunicación.

Así se localizó el cuerpo de Sergio Cázares Zambada

Según los reportes oficiales, el cuerpo de Sergio Cazares Zambada fue encontrado con signos de violencia en el portaequipajes de una camioneta abandonada en el acotamiento del carril de la carretera Culiacán-Eldorado, frente a las instalaciones de la universidad.

Tras el hallazgo, elementos del ejército y de la Fiscalía estatal fueron desplegados en el sitio para acordonar la zona y verificar la presencia del cuerpo.

La muerte de Sergio Cazarez se da en medio de la disputa interna de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del cártel de Sinaloa.

HAxgTVSWUAAtT2b.jpeg

¿Quién es Sergio Cázares Zambada?

Sergio Cázares es hijo de Águeda Zambada García, hermana de Ismael “El Mayo” Zambada, quien se encuentra preso en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Estados Unidos.

En abril de 2012, fue detenido en Tijuana junto a su primo, Omar Ismael Zambada, hijo de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada.

Ambos circulaban a bordo de un vehículo en la ciudad fronteriza de Baja California cuando las autoridades les marcaron el alto.

Durante una revisión, les aseguraron al menos 15 kilos de droga y también arrestaron a Raúl “N” y Christian “N”, identificados como escoltas de los familiares de “El Mayo” Zambada.

nacional-sergio-cazares-zambada.jpeg

También sufrió un atentado en 2017

El sobrino del exlíder del cártel de Sinaloa también sufrió un atentado en febrero de 2017 cuando salía de un establecimiento nocturno en Culiacán.


