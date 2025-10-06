Cerrar X
nacional_plan_marina_2584f8c38c
Nacional

Activa SEMAR el Plan Marina en 7 estados por huracán Priscilla

El operativo cuenta con 7,591 efectivos, tres Brigadas de Reacción a Emergencias; 205 vehículos, 63 embarcaciones, ocho aeronaves y 59 equipos especializados

  • 06
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Marina (SEMAR) activó la noche de este lunes el Plan Marina como una medida de prevención por el avance del huracán categoría 1, Priscilla, en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

El operativo cuenta con 7,591 efectivos, tres Brigadas de Reacción a Emergencias con un total de 300 elementos; 205 vehículos, 63 embarcaciones, ocho aeronaves y 59 equipos especializados, con los cuales se llevarán a cabo tareas de evacuación y salvaguarda de los habitantes de los estados.

Además del despliegue de los efectivos, el operativo cuenta con siete cocinas móviles y 19 plantas potabilizadoras de agua.

Entre las acciones preventivas realizadas, se estableció un Centro de Comando de Incidentes en el C5 de Manzanillo, Colima, así como recorridos con el fin de evaluar zonas de riesgo y alertar a la población en las colonias: Santiago Centro, Tucanes, Francisco Villa y Arboledas, con la participación de la Coordinadora Nacional de Protección Civil y autoridades locales, ante las lluvias ligeras y oleaje moderado.

Del mismo modo, se realizaron reuniones de coordinación con autoridades locales, se hicieron avisos de alertamiento a la comunidad marítima, se realizarán recorridos de vigilancia para mantenimiento del orden en los municipios de Manzanillo, Puerto Vallarta y Los Cabos.

En cuanto a las lluvias, vientos y oleaje que pueda traer el huracán, la Conagua (Comisión Nacional del Agua) informó que Priscilla se encuentra frente a las costas del Pacífico, con vientos sostenidos de 140 km/h y rachas de 170 km/h.

Se espera que el huracán lleve lluvias intensas en Colima y Jalisco y muy fuertes en Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Guerrero, y fuertes en Baja California Sur, además de oleaje de hasta seis metros.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

25c58e0ffbbce0af28e0eb20ed17914a05a15d79w_2fc60f8c29
China declara alerta máxima por el tifón Matmo
AP_25273778491088_55b5af1bf0
Imelda avanza hacia Bermudas; cierran escuelas y oficinas
AP_25273278827671_7ffe28b51a
Muertes por el tifón Bualoi en Vietnam aumentan a 26
publicidad

Últimas Noticias

papa_leon_xiv_428eb89585
Anuncia Vaticano primer viaje internacional del papa León XIV
israel_mexicanos_salen_a92f726f11
Confirman repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel
huracan_categoria_2_priscila_e32bedeebd
Se fortalece 'Priscilla' a categoría 2; amenaza Baja California
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×