Tamaulipas

Ingresará Frente Frío 18 a Tamaulipas con bajas temperaturas

Refugios temporales serán habilitados en los municipios de la zona norte y zona centro, consideradas áreas con mayor riesgo ante el ambiente gélido

  • 04
  • Diciembre
    2025

Frente Frío No. 18 ingresará a Tamaulipas durante la tarde y noche de este jueves, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas. La interacción entre una masa de aire frío y humedad tropical aumentará la probabilidad de lloviznas, activará un evento con vientos fuertes y provocará un marcado descenso de temperatura en todas las regiones del estado.

El titular de la dependencia, Luis Gerardo González de la Fuente, explicó que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se mantienen habilitados los refugios temporales en los municipios de la zona norte y zona centro, consideradas áreas con mayor riesgo ante el ambiente significativamente frío previsto para la madrugada del viernes.

“La prioridad es salvaguardar la vida de las y los tamaulipecos. Hemos activado la red de apoyo y pedimos actuar con responsabilidad y solidaridad. Eviten encender fogatas dentro de casa y reporten al 911 a cualquier persona vulnerable que requiera asistencia en los refugios”, señaló el funcionario.

¿Qué efectos tendrá el Frente Frío 18 en Tamaulipas?

Durante las próximas horas se esperan lloviznas y lluvias ligeras dispersas, además de un evento de Norte con rachas de viento de entre 40 y 60 km/h. Estas condiciones pueden afectar la movilidad, derribar objetos sueltos y generar una sensación térmica más baja en zonas abiertas.

¿Cuáles serán las temperaturas mínimas este viernes?

El pronóstico para el amanecer del viernes indica un descenso térmico generalizado. En la zona norte y Llanos de San Fernando se prevén valores de 9 a 13 °C; en la zona centro, de 11 a 15 °C; en la zona cañera, de 13 a 17 °C; y en la zona sur, de 14 a 18 °C.

¿Qué recomendaciones emite Protección Civil?

Las autoridades exhortan a la población a proteger a adultos mayores y menores de edad, asegurar objetos que puedan ser proyectados por el viento y mantenerse informados a través de canales oficiales. Para ubicar el refugio temporal más cercano, se recomienda consultar la página de Protección Civil Tamaulipas. En caso de emergencia, la línea de atención es el 911.

Las condiciones de monitoreo permanente se mantendrán ante cualquier ajuste en el pronóstico, por lo que se informará oportunamente si surgen cambios relevantes en la intensidad de las lluvias, el viento o las temperaturas.


