Sismo de magnitud 5.8 genera alerta en habitantes de Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró este viernes un sismo de magnitud 5.8 en Chiapas. Se originó a 12 kilómetros al noreste del municipio de Huixtla, con una profundida de 137 kilómetros.

La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que no se han registrado afectaciones y continuar con el monitoreo para descartar cualquier riesgo.

A través de redes sociales, el Sistema Estatal de Protección Civil informó sobre este fenómeno natural y brindó detalles sobre su origen.

El Sistema Estatal de #ProtecciónCivil activa protocolo de monitoreo ante #Sismo de hace algunos momentos.



Preliminar: SISMO Magnitud 5.9 Loc 18 km al SUROESTE de MOTOZINTLA, CHIS 28/11/25 14:06:08 Lat 15.22 Lon -92.32 Pf 125 km pic.twitter.com/x2BijxIl7g — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) November 28, 2025

Ante esta emergencia, Personal de la Dirección de Rescate Aéreo activó el protocolo de evacuación ante el terremoto registrado durante esta jornada.

Así se vivió el terremoto en la entidad

Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, fueron algunos de los municipios donde se activó la alerta sísmica para desalojar las viviendas y edificios que podrían resultar afectados por este sismo.

🚨 Así sonaron las alarmas en la ciudad de #Tapachula, #Chiapas tras el #sismo de magnitud 5.8 sin que hasta el momento se registren daños a infraestructuras o pérdidas humanas.



Su intensidad máxima hasta el momento fue fuerte = percepción fuerte. pic.twitter.com/3Kr0Q4GnCt — Agencia de Meteorología de Chiapas (AMC). (@CHIAPAS_AMC) November 28, 2025

En redes sociales también se difundieron imágenes en las que se muestra cómo los ciudadanos se congregaron en espacios libres para salvaguardar sus vidas.





