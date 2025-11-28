Cerrar X
Sismo de magnitud 5.8 genera alerta en habitantes de Chiapas

Autoridades desplegaron diversos protocolos para descartar los posibles daños provocados por este fenómeno natural al sur del país

  • 28
  • Noviembre
    2025

El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró este viernes un sismo de magnitud 5.8 en Chiapas. Se originó a 12 kilómetros al noreste del municipio de Huixtla, con una profundida de 137 kilómetros.

G63lTbuXIAAKu-i.png

La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que no se han registrado afectaciones y continuar con el monitoreo para descartar cualquier riesgo.

A través de redes sociales, el Sistema Estatal de Protección Civil informó sobre este fenómeno natural y brindó detalles sobre su origen.

Ante esta emergencia, Personal de la Dirección de Rescate Aéreo activó el protocolo de evacuación ante el terremoto registrado durante esta jornada.

G63n_CkX0AAJQgT.jpg

Así se vivió el terremoto en la entidad

Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, fueron algunos de los municipios donde se activó la alerta sísmica para desalojar las viviendas y edificios que podrían resultar afectados por este sismo.

En redes sociales también se difundieron imágenes en las que se muestra cómo los ciudadanos se congregaron en espacios libres para salvaguardar sus vidas.

G63vzB7WcAA7jHm.jpg


Comentarios

