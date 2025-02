Acusación de vínculo México-narco es ofensa y distracción: Ebrard

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, calificó este domingo como una "ofensa" y una "distracción" las acusaciones de la Casa Blanca que vinculan al gobierno mexicano con los carteles de la droga.

Ebrard señaló que tales afirmaciones no solo son injustas, sino que también intentan desviar la atención de la opinión pública estadounidense del "tremendo error" que representa la imposición de aranceles disruptivos a México y a las empresas norteamericanas establecidas en el país.

A través de sus redes sociales, Ebrard expresó que acusaciones como estas son un "tiro en el pie" para la relación entre ambos países.

La controversia surgió después de que la Casa Blanca emitiera un comunicado en el que acusaba al gobierno mexicano de tener una "alianza con los carteles de la droga", poniendo en riesgo la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos. Este comunicado fue parte de la justificación para la implementación de aranceles del 25% a los productos mexicanos, medida también aplicada a Canadá.

➡️Here are the facts that you need to know:



President Trump is implementing a 25 percent tariff to be paid for by Mexican producers until Mexico cooperates with the U.S. in the fight against drugs.



Mexican cartels are the world’s leading traffickers of fentanyl, meth, and other… pic.twitter.com/hsA3GoyZNJ