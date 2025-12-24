Economía de EUA sorprende con crecimiento del 4.3%

La economía de Estados Unidos tuvo un desempeño mejor de lo previsto durante el tercer trimestre de 2025 de acuerdo con cifras oficiales de la Oficina de Análisis Económico (BEA), quienes confirmaron que el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció a una tasa anual del 4.3%, el nivel más alto desde mediados de 2023 y muy por encima de lo que anticipaban los especialistas.

En comparación con el trimestre anterior, la economía avanzó 1.1%, impulsada principalmente por un mayor gasto de los consumidores, que aumentó 3.5%, así como por el crecimiento de las exportaciones y un mayor gasto del gobierno. Estos factores lograron compensar, en parte, la caída en la inversión, según información del Departamento de Comercio.

Antes de darse a conocer los datos, analistas estimaban que la actividad económica perdería algo de fuerza, con un crecimiento cercano al 3.2%, frente al 3.8% registrado en el segundo trimestre, de acuerdo con proyecciones de MarketWatch y Trading Economics. Cabe señalar que estas cifras son preliminares y se publicaron con retraso debido al cierre parcial del gobierno estadounidense entre octubre y noviembre, que detuvo temporalmente el trabajo de las agencias estadísticas.

Trump celebra los resultados

El informe también reveló que entre julio y septiembre las exportaciones crecieron 8.8%, mientras que las importaciones bajaron 4.7%, un comportamiento que el gobierno atribuye al impacto de los llamados “aranceles recíprocos” anunciados por el presidente Donald Trump como parte de su estrategia comercial.

Tras difundirse los datos, Trump celebró los resultados a través de su red social Truth Social. Afirmó que los aranceles han sido clave para el buen momento económico del país y aseguró que las cifras seguirán mejorando. También destacó que no hay presiones inflacionarias y que la seguridad nacional se mantiene fuerte.

En su mensaje, el presidente sostuvo que los economistas se equivocaron en sus pronósticos y aseguró que su política económica está dando resultados, "Los aranceles son responsables de las excelentes cifras económicas de EUA que se acaban de anunciar... ¡y estas solo mejorarán! Además, no hay inflación y la seguridad nacional es excelente. ¡Recen por la Corte Suprema de Estados Unidos!", afirmó en una publicación dentro de su red social Truth Social.

"Los economistas se EQUIVOCARON, pero 'TRUMP', y algunos otros genios, acertaron", agregó. "La Edad de Oro Económica de Trump avanza a TODA máquina", finalizó el presidente.

