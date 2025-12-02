Cerrar X
Adelantan sentencia de 'El Mayo’ Zambada en Estados Unidos

La Corte de Brooklyn fijó para el 12 de enero de 2026 la sentencia de Ismael 'El Mayo' Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa

  • 02
  • Diciembre
    2025

La sentencia en contra de Ismael “El Mayo” Zambada fue adelantada por la Corte de Distrito de Brooklyn, Nueva York.

Aunque inicialmente estaba programada para el 13 de enero de 2026, la autoridad estadounidense fijó la nueva fecha para el 12 de enero a las 10:00 horas, tiempo de Estados Unidos, de acuerdo con información difundida el 1 de diciembre.

“Morirá en una prisión de EUA”: fiscal Bondi

El 25 de agosto, al confirmarse su declaración de culpabilidad, la fiscal general estadounidense Pamela Bondi mencionó.

“El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas… morirá en una prisión de EUA, donde pertenece”.

Zambada admitió haber dirigido durante cinco décadas una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

“Durante 50 años he dirigido una gran red criminal. He pagado sobornos a policías, militares y políticos en México”, declaró ante la Corte.

Cinco décadas de narcotráfico y millones en sobornos

Ismael Zambada reveló que comenzó en el tráfico de drogas a los 19 años, primero con marihuana y luego con cocaína.

Según su testimonio, entre 1980 y 2024 fue responsable de transportar un millón 500 mil kilos de cocaína hacia Estados Unidos, lo que le dejó ganancias millonarias y un entramado de protección política y militar en México.

 


