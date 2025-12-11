Proponen regular cobros por 'maestros sombra' en colegios de NL

La diputada local de Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez, y el secretario General del Ayuntamiento de San Pedro, Luis Susarrey Flores, presentaron este jueves una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado, cuyo objetivo es unificar costos y criterios para la contratación de "Maestros Sombra" en instituciones educativas privadas.

Ambos funcionarios entregaron la propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado buscando proteger a las familias con hijos con neurodivergencia de cobros excesivos por parte de los colegios.

Susarrey detalló que la necesidad de la reforma surge debido a que algunos colegios particulares están impidiendo a los padres introducir a sus propios "Maestros Sombra" y, en su lugar, la institución realiza el cobro, elevándolo desproporcionadamente.

"Los 'Maestros Sombra' son las personas que acompañan a alguna niña, algún niño con autismo, con Asperger, con alguna enfermedad relacionada, un padecimiento de este tipo... Tenemos nosotros casos donde hay colegios que están cobrando 50, 60 mil pesos al mes por un niño adicional a la colegiatura, pues son costos impagables," denunció Susarrey.

El funcionario señaló que el objetivo de la iniciativa es doble por establecer por ley que estos costos no puedan salirse del valor de mercado y la de impedir que los colegios veten la elección que hace el padre de familia sobre quién debe acompañar a sus hijos.

Caballero reforzó el argumento sobre los precios inflados, comparando el costo que exigen las escuelas con el valor real del servicio.

"La escuela ya tiene una colegiatura y aun así te están pidiendo alrededor de 20 mil, 30 mil pesos extra para pagar al 'Maestro Sombra', siendo que en el mercado un 'Maestro Sombra' está alrededor de 8 mil pesos al mes," enfatizó la legisladora.

La diputada agregó que esta diferencia de costos afecta a las familias y contradice la misión de "inclusión" que muchos colegios promueven. Además, la iniciativa busca asegurar que los padres puedan tener una relación directa con el docente, estando al tanto de los avances y el desenvolvimiento de sus hijos.

Neurodivergencia en Nuevo León

Susarrey destacó la magnitud del problema en la entidad.

"En el caso del Estado de Nuevo León, pues hay más de 100 mil personas con una neurodivergencia", reveló el secretario sampetrino.

La legisladora de Acción Nacional precisó que la reforma busca blindar a estas familias e incluso plantea incluir en la Ley de Educación el significado de neurodivergencia y cómo proteger a estos alumnos y a sus familias de los cobros excesivos.

Se espera que la Comisión de Educación, Cultura y Deportes dicte la iniciativa para su discusión en el Pleno el próximo mes de febrero.

Comentarios