Internacional

Caen 50% de ventas en barrio mexicano por redadas en Chicago

El despliegue federal tuvo consecuencias inmediatas pra los negocios, en especial, para aquellos que radican en barrios de inmigrantes

  11
  Diciembre
    2025

El gobernador de Illinois afirmó este jueves que las ventas en el barrio mexicano de Chicago cayeron hasta en un 50% por las redadas efectuadas por la Administración Trump.

El mandatario estatal JB Pritzker aseguró que esto se debe a las acciones desplegadas con la "Operación Midway Blitz" por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

"Los negocios se vaciaron y muchas empresas informaron caídas interanuales de ingresos de hasta el 50 %", dijo el gobernador.

Tan solo en la ciudad de Illinois, más de 146,000 negocios generan alrededor de $3,800 dólares anuales en ingresos comerciales.

Illinois alberga a más de 2 millones de latinos

Además, que Illinois alberga a 2.4 millones de latinos, quienes tienen una de las tasas de participación laboral más altas del país.

Los negocios se vaciaron, mientras trabajadores y clientes se quedaban en casa por temor. 

La reducción de la actividad económica también significó pérdida de ingresos para los gobiernos estatales y locales.


