Nacional

Estados Unidos sanciona a sobrinos de Maduro por narcotráfico

Estos tres hombres son sobrinos directos de la esposa del mandatario venezolano, quienes se presume, fueron arrestados por narcotráfico hace 10 años

  • 11
  • Diciembre
    2025

Estados Unidos impuso sanciones contra tres de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro este jueves, por mantener presuntos vínculos con el narcotráfico.

El Departamento del Tesoro incluyó a los sobrinos directos de la esposa del mandatario venezolano, Cilia Flores, quienes acumulan un cúmulo de sanciones  que afecta al sector petrólero.

En un comunicado, se dio a conocer que Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores cuentan con antecedentes criminales, debido a que fueron arrestados en Haití en 2015 por narcotráfico y condenados en Estados Unidos un año después.

De acuerdo con la dependencia, el tercero de los sobrinos fue vicepresidente de la petrolera estatal PDVSA en 2017. Sin embargo, el Gobierno de Biden le retiró las sanciones para facilitar un acuerdo con Maduro para la celebración de unas elecciones democráticas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las sanciones sirven para deshacer "el fallido intento de la Administración de Biden de llegar a un acuerdo con Maduro que permitió su control dictatorial".


