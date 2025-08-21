Cerrar X
AP_25224730730589_b725d7aa4b
Nacional

Adidas promete trabajar con ayuda de comunidades de México

La firma alemana Adidas se comprometió a trabajar en el futuro con la 'guía' de una comunidad del sur de México y le ofreció una disculpa pública

  • 21
  • Agosto
    2025

La firma alemana Adidas se comprometió a trabajar en el futuro con la “guía” de una comunidad del sur de México y le ofreció una disculpa pública después de la controversia que se generó por la copia que realizó la empresa de unas sandalias tradicionales indígenas .

Ante decenas de habitantes del poblado zapoteca de Villa Hidalgo de Yalálag, estado de Oaxaca, la directora legal de Adidas en México, Karen González, reconoció la riqueza cultural de las comunidades indígenas mexicanas.

Tras lamentar el malestar que desató el uso de los tradicionales huaraches como referencia para la elaboración del nuevo calzado “Oaxaca Slip-On”, González expresó que “evitaremos trabajar sin su guía y colaboración en el futuro”, luego de que esa comunidad mexicana denunció el plagio de la artesanía ancestral.

La polémica se desató a inicios de mes después de que el reconocido diseñador estadounidense Willy Chavarria presentó durante un evento en Puerto Rico el modelo “Oaxaca Slip-On” que desarrolló junto a Adidas Originals.

Aunque no es la primera vez que surgen controversias de este tipo por el uso de indumentarias tradicionales mexicanas por parte de marcas internacionales, en esta oportunidad las autoridades de Oaxaca exigieron a Adidas que se disculpara por el plagio y retirara el modelo.

A los reclamos se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum que anunció que su gobierno promoverá reformas legales para evitar la copia de artesanías mexicanas.

Entre bailes tradicionales y discursos, el poblado de Villa Hidalgo de Yalálag, de unos 2.000 habitantes, celebró el reconocimiento de su tradición.

“La riqueza cultural de un pueblo se disfruta, se vive, se preserva, se cuida para las futuras generaciones, como así nos han enseñado nuestros ancestros”, dijo en un discurso Juan Maldonado Vargas, asesor jurídico de Villa Hidalgo Yalálag, al hablar de los 85 artesanos que hoy preservan las tradicionales sandalias.

El huarache es una sandalia plana con un hermoso trenzado que se realiza a partir de una larga tira de cuero y que lleva una suela del mismo material o en ocasiones de hule de llanta. El calzado se fabrica de manera artesanal en varios estados del occidente y sur de México, entre ellos Oaxaca.

El modelo “Oaxaca Slip-On” está inspirado en los huaraches, pero tiene una gran suela de los zapatos deportivos que le da el toque urbano y moderno al calzado.

La controversia también alcanzó a Chavarria quien tuvo que disculparse públicamente y expresó en un comunicado que su intención “siempre fue honrar el poderoso espíritu cultural y artístico de Oaxaca y sus comunidades creativas, un lugar cuya belleza y resistencia me han inspirado”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Presenta_Federacion_programa_para_impulsar_el_turismo_deportivo_fa80144a3d
Presenta Federación programa para impulsar el turismo deportivo
DEQCBGHLTVB_57_DUO_3_VYEKP_5_JQA_3dd4014e9a
BTS celebra Movie Weeks con maratón de giras en cines
Whats_App_Image_2025_08_21_at_11_28_13_PM_e2e5f1a001
Aranceles no 'tumban' llegada de más inversión a México
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_22_T092012_064_eb0f7c53dd
Corte de EUA da a García Luna más tiempo para apelar
AP_252215165548_Rodri_listo_para_debutar_esta_temporada_con_el_Manchester_City88_a8721c1806
Rodri listo para debutar esta temporada con el Manchester City
EH_UNA_FOTO_2025_08_22_T085825_802_00f183ceab
Tendrá NL y Jalisco encuentro rumbo al Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×