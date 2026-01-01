Activan fase 1 de contingencia ambiental en Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se activó la contingencia ambiental en la zona sureste del Valle de México durante el primer día del 2026.

De acuerdo con el corte del día 1 de enero de las 08:00 horas, se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

¿A qué se debió el incremento de la contaminación?

Esto se refiere ante el aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso de pirotecnia, así como la quema de materiales y combustibles.

Sin embargo, la situación se agravó debido a una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil característicos de la madrugada registrado en el sureste del Valle de México.

Alcaldías que entran en continencia

Por parte de la Ciudad de México, las alcaldías que están contempladas dentro de la contingencia son:

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Mientras que del Estado de México son:

Amecameca

Atlautla

Ayapango

Chalco

Cocotitlán

Ecatzingo

Juchitepec

Ozumba

Temamatla

Tenango del Aire

Tepetlixpa

Tlalmanalco

Valle de Chalco Solidaridad

Esto es con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

Recomendaciones ante activación de contingencia

Ante estos niveles de contaminación, las autoridades recomendaron a la ciudadanía seguir con los siguientes pasos:

Evitar hacer actividades al aire libre.

No fumar en especial en espacios cerrados.

Reducir la generación y exposición a partículas

Se prohíbe la quema de materiales y residuos

Reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público.

Procurar no usar las chimeneas domésticas

Comentarios