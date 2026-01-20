Niega Guardia Nacional haber golpeado a maestro colombiano

Tras su localización hace cuatro días, el catedrático colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien fue reportado como desaparecido hace dos semanas, afirmó que autoridades lo agredieron físicamente, sin embargo, estas desmintieron los señalamientos.

La Guardia Nacional emitió un comunicado oficial en el que negó las acusaciones, las cuales incluyeron supuestas fracturas de costilla tras la detención, la cual, aclararon, fue realizada por solicitud de personal del aeropuerto.

"La Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Guardia Nacional, informa a la opinión pública que la detención de una persona de nacionalidad colombiana el pasado 31 de diciembre de 2025, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional del Norte en Apodaca, Nuevo León, se realizó en atención a una solicitud de apoyo de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes informaron que esta persona se encontraba en actitud agresiva alterando el orden público y negándose a acatar las indicaciones de las autoridades", se lee en el texto.

Los exámenes médicos descartaron fracturas

Posteriormente, se llevó a las celdas municipales, donde se le realizó el examen corporal de ley, en el cual no se registraron fracturas; Escobar Barrios pasó 36 horas de arresto y fue liberado, como dicta el protocolo.

La propia Guardia Nacional afirmó tener conocimiento de su estatus de desaparecido y que fue localizado el día 16 de enero. Una vez que se dio con su paradero, fue asegurado y nuevamente se le practicó un examen médico, en el cual se descartaron fracturas.

Leonardo Ariel afirma que fue golpeado por uniformados

En declaraciones realizadas este 19 de enero, el colombiano afirmó que su detención no fue dada de alta en el Registro Nacional de Detenciones; además, afirmó haber sido golpeado y aseguró que la fractura de tres costillas fue provocada médicamente.

“Durante tres días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la guardia nacional. Antes de ir a dicha celda fui golpeado por la Guardia Nacional, lo cual me generó una fractura de tres las costillas, lo cual fue probado médicamente”, afirmó el académico.

