Marina asegura pesca ilegal en Reserva Islas Marías

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una embarcación menor que realizaba actividades de pesca ilegal dentro del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera Islas Marías, durante un operativo coordinado con personal de Inspección y Vigilancia Pesquera y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Detectan faena en zona restringida

La intervención se llevó a cabo luego de que las autoridades detectaran a la embarcación realizando labores de pesca en una zona restringida del polígono protegido.

Al efectuar la inspección en altamar, los elementos navales localizaron aproximadamente 130 kilogramos de tiburón, además de una cimbra de 12 kilómetros de longitud equipada con 170 anzuelos de acero inoxidable.

Tanto el producto como la embarcación fueron asegurados de manera precautoria, mientras que se levantaron las actas correspondientes para dar vista a las autoridades competentes y continuar con el procedimiento legal.

La Armada de México informó que estas acciones forman parte de la vigilancia permanente que mantiene en la zona para prevenir actividades ilícitas.

“La protección del Archipiélago Islas Marías no solo representa un compromiso ambiental, sino también una acción estratégica en favor de la seguridad marítima y la preservación del patrimonio natural de México”, señaló la institución naval.

