Confirman homicidio de primo de alcaldesa en Queretaro

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó que el cuerpo de un hombre localizado en bolsas negras en un área verde del municipio de Othón P. Blanco corresponde a Carlos Alberto “N”, primo de la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández.

En un comunicado, la dependencia informó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de la víctima, quien contaba con ficha de búsqueda activa.

Despliegue de investigación

La FGE detalló que, a través de la Policía de Investigación y de los servicios periciales, se realizaron actos de investigación de campo, técnicos y de gabinete para esclarecer los hechos e identificar a los probables responsables.

De acuerdo con la ficha “Ayúdale a regresar a casa”, Carlos Alberto Hernández Gorocica, de 42 años, fue visto por última vez el 11 de febrero en la ciudad de Chetumal, capital del estado.

El hallazgo ocurrió la madrugada del viernes, luego de que al número de emergencias 911 se reportara la presencia de bolsas negras en la colonia Mártires Antorchistas, presuntamente con restos humanos.

Policías de investigación acudieron al sitio y confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre; posteriormente se corroboró su identidad.

A través de su cuenta en X, la alcaldesa Mary Hernández lamentó el fallecimiento de su familiar.

“Querido primo Carlos, que tu encuentro con Dios sea lleno de paz. Agradezco a la vida el amor y los apapachos de los que siempre me llenaste, en ti siempre tuve un hermano”, escribió.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

