Nacional

AICM reanuda operaciones tras suspensión por tormenta

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió operaciones por cerca de cuatro horas debido a una tormenta atípica que provocó baja visibilidad

La intensa lluvia que cayó la tarde-noche del domingo 10 de agosto en la Ciudad de México obligó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a suspender temporalmente sus operaciones, afectando a miles de pasajeros y más de un centenar de vuelos.

Según el comunicado oficial, la tormenta provocó escasa visibilidad y severos encharcamientos en pistas, calles de rodaje y plataformas, lo que llevó a interrumpir aterrizajes y despegues durante aproximadamente cuatro horas.

Además, el sistema de drenaje pluvial colapsó en varias áreas, incluso en zonas que habían recibido mantenimiento en 2024 y a principios de 2025.

Más de 14 mil pasajeros afectados

El cierre impactó a 104 vuelos y a 14,892 pasajeros, algunas operaciones fueron desviadas a aeropuertos alternos mientras cuadrillas trabajaban con equipos vactor y motobombas para desalojar el agua y garantizar condiciones seguras.

Reanudación gradual de operaciones

Las operaciones se restablecieron en la pista 05 izquierda – 23 derecha a las 00:05 horas de este lunes 11 de agosto, y en la pista 05 derecha – 23 izquierda a las 06:00 horas.

El AICM pidió a los pasajeros afectados contactar a sus aerolíneas para conocer el estatus actualizado de sus vuelos.


