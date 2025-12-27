Podcast
Nacional

Licencia permanente CDMX se podrá tramitar todo 2026

El Gobierno de la CDMX amplió a todo 2026 el trámite de la licencia permanente tipo A. El costo se mantiene en $1,500 y el proceso será en línea y con cita

Los capitalinos podrán continuar tramitando la licencia de conducir permanente durante todo el año 2026, luego de que el Gobierno de la Ciudad de México anunciara la ampliación oficial del programa, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El trámite, que inicialmente concluiría el 31 de diciembre de 2025, fue extendido debido a la alta demanda registrada este año, en el que se emitieron más de 1.39 millones de licencias, superando las expectativas de las autoridades.

Alta demanda motivó la ampliación

Durante 2025, los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) registraron largas filas y saturaciones, lo que llevó al Gobierno capitalino a ampliar el plazo para facilitar el acceso al documento y mejorar la atención a la ciudadanía.

Con esta medida, se busca que más personas puedan obtener la licencia permanente tipo “A”, la cual permite conducir vehículos particulares sin necesidad de renovaciones periódicas.

Costo y vigencia del programa

Uno de los principales cuestionamientos entre los automovilistas fue el precio del trámite. Las autoridades confirmaron que el costo se mantendrá sin cambios durante 2026, en mil 500 pesos.

La licencia tendrá vigencia indefinida, salvo en casos de cancelación por faltas graves, y contará con una versión digital gratuita disponible en la App CDMX.

Requisitos para obtener la licencia permanente

Para tramitar la licencia, las personas solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • No haber sido sancionados más de una vez por el programa “Conduce sin Alcohol”.
  • No contar con sentencias por delitos viales.

Además, deberán presentar la siguiente documentación:

  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).
  • CURP.
  • Línea de captura pagada.
  • Comprobante de aprobación del examen teórico (en caso de ser la primera licencia tipo A en la CDMX).

Cómo realizar el trámite

El proceso se realiza principalmente en línea a través del portal de la Semovi, con una cuenta Llave CDMX, o mediante la App CDMX si se cuenta con biométricos registrados.

También es posible acudir a módulos físicos con cita previa, cuyos horarios fueron ampliados para evitar saturaciones.

La Semovi informó que quienes realizaron su pago durante 2025 podrán agendar su cita en 2026, ya que las líneas de captura seguirán siendo válidas.

La cita corresponde únicamente a la entrega física del documento.

Para más información, las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México o comunicarse al servicio Locatel.


