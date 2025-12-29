Detienen en Tabasco a 'Luki', líder criminal en Macuspana

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, presunto líder de un grupo delictivo que operaba en el municipio de Macuspana, Tabasco.

El funcionario federal señaló que la captura se realizó durante un operativo de fuerzas federales, en el que también fueron detenidas otras dos personas.

Resultado de trabajos de investigación, el @GabSeguridadMX en coordinación con @FGETabasco, detuvieron en Tabasco a tres personas, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana, identificado como generador de violencia… pic.twitter.com/2d9Fh5c81Y — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 29, 2025

De acuerdo con García Harfuch, la detención fue resultado de trabajos de investigación realizados por el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tabasco, como parte de las acciones para combatir a los generadores de violencia en la entidad.

Eduardo Alberto “N” es señalado por las autoridades como responsable de múltiples homicidios, extorsión y delitos contra la salud.

Detalles de la captura

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que, tras labores de investigación de gabinete y campo, se implementó un operativo en el municipio de Centro, donde fueron detectados dos hombres y una mujer con comportamiento inusual.

Al intentar realizar una verificación preventiva, los sospechosos trataron de retirarse del lugar, por lo que se efectuó una revisión de seguridad, en la que se aseguraron 60 dosis de cocaína.

Las tres personas fueron detenidas, se les informaron sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de la estrategia conjunta para reforzar la seguridad en Tabasco.

