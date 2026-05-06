Reafirma Javier Aguirre postura: 'el que no venga está fuera'

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana de futbol despejó dudas en conferencia de prensa de cara al Mundial, reafirmando la postura de que aquel jugador convocado que no se presente esta noche a la concentración, no será parte de la lista final para la justa futbolera.

“Quisiera comentarles que hoy iniciamos. Es el gran día. Hoy inicia el Mundial para nosotros con mucha ilusión. Estamos todos muy contentos, están citados todos los jugadores, convocados para estar todos juntos a las 8 de la noche. “Como ustedes sabrán, en ese sentido el comunicado es muy claro. El que no venga estará fuera del Mundial, no podemos ser flexibles", dijo el "Vasco".

No se rompió pacto con clubes

El estratega nacional aprovechó la cita con los medios para agradecer en especial a Chivas y Toluca, equipos que se han visto afectados en la liguilla del Clausura 2026 y la Concachampions, respectivamente.

“Quisiera agradecer a los clubes, a los dueños. Es un pacto, un proyecto que no se ha roto. Agradecer especialmente a Chivas y Toluca. Chivas por el número de jugadores se vio afectado y Toluca está compitiendo en un torneo continental y están ayudando en todo sentido a la selección. “Nadie ha roto el pacto. Estamos todos conformes a lo que firmamos, a lo que hablamos. Resaltar que no es la primera vez que se juega la liguilla sin seleccionados", agregó.

Confía en tener un gran Mundial

Además expresó su confianza en que el Tri tendrá un gran Mundial y confesó que el ambiente de unión le recuerda hace 40 años, cuando México alcanzó en casa los cuartos de final.

"Estamos todos en el mismo barco; hay muchas ganas de hacer historia y eso me recuerda 40 años atrás. Como nunca en 40 años vi tanto ánimo en la gente, en las calles", dijo.

La Federación Mexicana de Futbol lanzó este miércoles un ultimátum a los primeros 12 jugadores convocados para la Copa Mundial, con la amenaza de bajarlos de la selección si no se presentan a entrenar este miércoles ante de las 20:00 horas.

Estos son los jugadores que reportarán este miércoles

A partir de hoy, Aguirre empezará a trabajar con los guardametas Raúl Rangel, del Guadalajara; y Carlos Acevedo, del Santos Laguna, los defensores Gallardo (Toluca) e Israel Reyes (América) y los centrocampistas Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Brian Gutiérrez (Guadalajara) y Gilberto Mora (Tijuana).

Además, se entrenarán desde este miércoles, los delanteros Roberto Alvarado (Guadalajara), Armando González (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca) y Guillermo Martínez (Pumas UNAM).

México enfrentará en amistosos a Ghana, el 22 de mayo; Australia, el 20; y Serbia, el 4 de junio, una semana antes de debutar ante Sudáfrica, el 11 en la inauguración del Mundial. Después el tri, enfrentará a Corea, el 18 y a la República Checa, el 24.

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