Alista Sheinbaum reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) mantiene una fuerte cohesión interna, a pesar de las críticas y versiones de la oposición sobre presuntas divisiones.

Durante la conferencia matutina de este martes, Sheinbaum adelantó que el próximo lunes se reunirá con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y en la Cámara de Diputados, Adán Augusto López.

El encuentro servirá para alinear la agenda legislativa que se discutirá en el Congreso.

Cabe mencionar que dicha reunión llega en medio de cuestionamientos por los viajes internacionales de algunos militantes y las especulaciones sobre la supuesta relación de Morena con Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad en Tabasco.

Frente a los rumores, la mandataria subrayó:

"Nuestro movimiento está muy cohesionado, muy cohesionado. Hay diferencias, sí, qué bueno. Imagínense que acabáramos como aquellos partidos del pensamiento único, pues no. No somos ni pretendemos serlo".

Además, reconoció que existen posturas distintas dentro del partido, pero aseguró que Morena cuenta con mecanismos propios para procesar esas diferencias y fomentar el diálogo.

“Nuestros adversarios se van a quedar con las ganas porque aquí no va a haber división, hay mucha unidad”, afirmó.

En la reunión del lunes, Sheinbaum, Monreal y López abordarán los temas centrales de la agenda legislativa y constitucional que el Ejecutivo presentará en septiembre.

“Nos vamos a ver para platicar la agenda de cambios legislativos, algunos también constitucionales que vamos a presentar para septiembre”, explicó la mandataria, quien prometió informar después sobre los acuerdos alcanzados.

Comentarios