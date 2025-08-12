Cerrar X
sheinbaum_monreal_adan_e1a995b000
Nacional

Alista Sheinbaum reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto

Anunció una reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto López para definir la agenda legislativa y constitucional que se presentará en septiembre

  • 12
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) mantiene una fuerte cohesión interna, a pesar de las críticas y versiones de la oposición sobre presuntas divisiones.

Durante la conferencia matutina de este martes, Sheinbaum adelantó que el próximo lunes se reunirá con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y en la Cámara de Diputados, Adán Augusto López.

El encuentro servirá para alinear la agenda legislativa que se discutirá en el Congreso.

Cabe mencionar que dicha reunión llega en medio de cuestionamientos por los viajes internacionales de algunos militantes y las especulaciones sobre la supuesta relación de Morena con Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad en Tabasco.

Frente a los rumores, la mandataria subrayó:

"Nuestro movimiento está muy cohesionado, muy cohesionado. Hay diferencias, sí, qué bueno. Imagínense que acabáramos como aquellos partidos del pensamiento único, pues no. No somos ni pretendemos serlo".

Además, reconoció que existen posturas distintas dentro del partido, pero aseguró que Morena cuenta con mecanismos propios para procesar esas diferencias y fomentar el diálogo.

“Nuestros adversarios se van a quedar con las ganas porque aquí no va a haber división, hay mucha unidad”, afirmó.

En la reunión del lunes, Sheinbaum, Monreal y López abordarán los temas centrales de la agenda legislativa y constitucional que el Ejecutivo presentará en septiembre.

“Nos vamos a ver para platicar la agenda de cambios legislativos, algunos también constitucionales que vamos a presentar para septiembre”, explicó la mandataria, quien prometió informar después sobre los acuerdos alcanzados.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

16777777777777777777777777777777777_0d79e42a0c
Fallas en WhatsApp Web afectan a usuarios en todo el mundo
AP_25225562305657_1a3c3d9783
Colombianos despiden al precandidato Miguel Uribe Turbay
Captura_de_pantalla_2025_08_13_131051_f17d0116a6
Confirma SSPC dron de EUA en México por solicitud del país
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_13_at_5_20_42_PM_7285062061
Capacitan a policías de Fuerza Civil para el Mundial 2026
tanque_el_fraie_01_2645a3ee76
Agua y drenaje gestiona nuevo tanque de agua para García
Whats_App_Image_2025_08_13_at_4_09_37_PM_46573c6cb9
Baja San Pedro 50% del rezago de expedientes de Desarrollo Urbano
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×