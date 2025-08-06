Alista Sheinbaum visita del primer ministro de Canadá a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció este miércoles detalles sobre su encuentro sostenido ayer con una delegación comercial del Gobierno de Canadá, encabezada por Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores, y François-Philippe Champagne, ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales.

La mandataria estuvo acompañada por José Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores; Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior; y Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de Hacienda.

Próxima visita de Mark Carney a México

Uno de los anuncios más relevantes fue que el primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México próximamente. Según Sheinbaum, las reuniones de esta semana representan una “previa” al encuentro bilateral de alto nivel que se espera en los próximos meses.

Walmart invertirá en México

Sheinbaum señaló que a diferencia de los rumores que circulaban sobre la retirada de Walmart de México, la reunión con altos ejecutivos de la compañía dejó claro su firme compromiso de permanecer y aumentar sus inversiones en el país.

"Walmart reafirmó su apoyo al tratado comercial de América del Norte y su visión positiva del mercado mexicano", comentó.

Canadá reafirma interés en invertir en México

Aunque la presidenta no ofreció cifras ni compromisos específicos, sí subrayó que las empresas canadienses mostraron interés en seguir invirtiendo en el país y aumentar el comercio bilateral directo.

Además, informó que durante el diálogo se abordaron los impactos de las mineras canadienses que operan en México, señalando que se destacó a la delegación las afectaciones ambientales ocasionadas por incumplimientos de requisitos regulatorios.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, mencionó que se trataron temas educativos, aunque sin profundizar en detalles.

También señaló que las reuniones con funcionarios canadienses continuarán durante el día, incluyendo encuentros con otros secretarios del gabinete mexicano.

