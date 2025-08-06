Cerrar X
EH_UNA_FOTO_6658f0b5fa
Nacional

Alista Sheinbaum visita del primer ministro de Canadá a México

Claudia Sheinbaum calificó como 'muy buena' su reunión con una delegación canadiense encabezada por Anita Anand y François-Philippe Champagne

  • 06
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció este miércoles detalles sobre su encuentro sostenido ayer con una delegación comercial del Gobierno de Canadá, encabezada por Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores, y François-Philippe Champagne, ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales.

La mandataria estuvo acompañada por José Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores; Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior; y Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de Hacienda.

Próxima visita de Mark Carney a México

Uno de los anuncios más relevantes fue que el primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México próximamente. Según Sheinbaum, las reuniones de esta semana representan una “previa” al encuentro bilateral de alto nivel que se espera en los próximos meses.

Walmart invertirá en México

Sheinbaum señaló que a diferencia de los rumores que circulaban sobre la retirada de Walmart de México, la reunión con altos ejecutivos de la compañía dejó claro su firme compromiso de permanecer y aumentar sus inversiones en el país. 

"Walmart reafirmó su apoyo al tratado comercial de América del Norte y su visión positiva del mercado mexicano", comentó.

Canadá reafirma interés en invertir en México

Aunque la presidenta no ofreció cifras ni compromisos específicos, sí subrayó que las empresas canadienses mostraron interés en seguir invirtiendo en el país y aumentar el comercio bilateral directo.

Además, informó que durante el diálogo se abordaron los impactos de las mineras canadienses que operan en México, señalando que se destacó a la delegación las afectaciones ambientales ocasionadas por incumplimientos de requisitos regulatorios.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, mencionó que se trataron temas educativos, aunque sin profundizar en detalles.

También señaló que las reuniones con funcionarios canadienses continuarán durante el día, incluyendo encuentros con otros secretarios del gabinete mexicano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

defender_sheinbaum_0ac46e9e01
Vendrá Sheinbaum a NL para obras de nuevo tren de pasajeros
nota_finanzas_gasolina_2bd3a0344d
Renovará México acuerdo para dejar a $24 pesos la gasolina magna
Respalda_Tamaulipas_creacion_del_Bachillerato_Nacional_2f26043465
Respalda Tamaulipas creación del Bachillerato Nacional
publicidad

Últimas Noticias

Realizara_Mexico_simulacro_con_alerta_movil_en_septiembre_e25a865cef
Realizará México simulacro con alerta móvil en septiembre
Abren_inscripciones_para_Jovenes_Construyendo_el_Futuro_5e6559a691
Abren inscripciones para Jóvenes Construyendo el Futuro
Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_58_11_PM_7fd2169362
Instalan Comisión Estatal de Desarrollo Social en el estado
publicidad

Más Vistas

estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Captura_de_pantalla_2025_08_05_185945_3aed661ba9
Apagón en Buenos Aires deja casi 60,000 personas sin luz
publicidad
×