Capturan a dos implicados en homicidio de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó mediante una rueda de prensa sobre la captura de dos sujetos que estuvieron presuntamente involucrados con el asesinato en contra del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre del 2025.

Se da a conocer las ocupaciones de los capturados

Las dos personas detenidas fueron identificadas como Samuel "N" quien trabajaba como Director de Relaciones Públicas, este primero cuenta con un listado de antecedentes penales donde incluye robo a negocios en 2022 y lesiones dolosas en contra de terceros en 2007.

El segundo capturado fue identificado como Josué Elogio "N" conocido por el sobrenombre de "el viejito" se dedicaba como taxista.

Lista de los capturados totales

Las dos personas capturadas se suman a la lista de capturados de este caso quienes son Jorge Armando "N" alias "El Licenciado", el lider del grupo, Ricardo "N" quien era el encargado del traslado de las personas involucradas en el homicidio, Jaciel Antonio "N" alias "El Pelón" quien era el reclutador de personas para actividades criminales, Gerardo "N", Flor "N" y finalmente Alejandro Baruc "N" Alias "El K-OS" jefe de una célula generadora de violencia donde incluían las actividades de homicidios, extorsión y venta de estupefacientes.

Después de las capturas, el secretario informó que se realizaron tres cateos en diferentes zonas dentro del municipio de Uruapan donde se aseguraron cantidades de droga y 8 equipos de comunicación.

"Cabe señalar que tanto a Samuel "N" como a Josué Elogio "N" se les cumplimentaron ordenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalia General del Estado de Michoacan por homicidio calificado y lesiones calificadas" mencionó el secretario.

Tenían planeado el homicidio desde dos semanas antes

Carlos Torres Piña, confirmó sobre el plan de los detenidos en el cual tenían como logro el homicidio hacia Carlos Manzo desde hace 15 días antes de su asesinato realizado.

Al mismo tiempo, el fiscal de Michoacán mencionó sobre la captura y liberación de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaría particular de la actual presidenta municipal de Uruapan y ex esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz quien fue la única en declarar sobre la muerte de Manzo.

"Se solicitó su presencia, y el día viernes concluyo la entrevista, que llevo un poco de tiempo por las diferentes informaciones de los cuales se estaban requiriendo" informó el fiscal de Michoacán

¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Manzo fue un destacado político y activista mexicano que marcó un precedente histórico al convertirse en el primer presidente municipal independiente de Uruapan, Michoacán.

Inició su relevancia nacional como diputado federal (2021-2024), cargo al que llegó inicialmente por el partido Morena. Sin embargo, tras distanciarse de dicha fuerza política, contendió de manera independiente por la alcaldía de Uruapan en las elecciones de junio de 2024, logrando una victoria contundente con casi el 67% de la votación. Su gestión, que comenzó en septiembre de 2024, se caracterizó por un discurso frontal contra la corrupción y la inseguridad, lo que le valió comparaciones con el estilo de gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

Asesinato del ex alcalde

Lamentablemente, su mandato fue breve, ya que el 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo fue asesinado durante un ataque armado en el centro de Uruapan, mientras participaba en las festividades del Festival de Velas por el Día de Muertos. El ataque ocurrió frente a ciudadanos y su propia familia.

