AMLO presenta su último paquete de reformas constitucionales

Con la idea de devolverle a la Constitución de 1917 toda su dignidad, su humanismo y su grandeza, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer el último paquete de reformas de su sexenio.

Desde Palacio Nacional, el mandatario cerró su discurso de exposición de las reformas planteadas subrayando que éstas buscan que si en un futuro “los reaccionarios” regresaran al poder, les sea imposible cancelar los beneficios que conlleva su veintena de propuestas.

Refirió que las normas a la Constitución y nuevos derechos que dio a conocer buscan reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, “como lo demandaron y exigieron con sus luchas, nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes”.

El jefe del Ejecutivo señaló que sus propuestas son, “a todas luces”, distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante los 36 años del régimen neoliberal.

REFORMAS LLEGAN A SAN LÁZARO

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra, recibió el paquete de iniciativas de reformas elaboradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador de la mano de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

La legisladora Marcela Guerra dijo que dará instrucciones para que de inmediato se publiquen en la Gaceta Parlamentaria a fin de que se den a conocer a la población. Anunció que el miércoles en el pleno de la sesión de la Cámara de Diputados cada una de las iniciativas serán enviadas a las comisiones respectivas para que sean analizadas y discutidas.

Este es el paquete de 20 reformas:

• Indígenas

Reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujeto de derecho público, atendiéndoles de manera preferentes por ser lo más antiguos y olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida y dotarlos de presencia jurídica para recibir recursos del presupuesto



• Pensiones del Bienestar

Reafirmar el derecho a pensión para adultos mayores a los 65 años y aumentar el monto año con año, y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal



• Becas

Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad



• Servicio médico

Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos



• Patrimonio

Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas



• Animales

Prohibir el maltrato animal



• Recursos nacionales

Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico



• Vapeadores y drogas

Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas facutreras



• Salario

No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual



• Magisterio

El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no podrá ser menor a los que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social



• Pensiones

Revertir las reformas a pensiones de 1997 y de 2007 para poder jubilarse con el 100 por ciento de su salario. Desde el 1 de mayo se va a crear un fondo de más de $64,000 millones de pesos que se incrementará poco a poco para poder compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales



• Educación

Garantizar el derecho a la educación y trabajo. Cuando los jóvenes no estén estudiando el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente durante un año mientras se forman en tiendas, talleres y empresas



• Campesinos

Todos los campesinos contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida y Producción para el Bienestar para pescadores y demás pequeños productores



• Trenes

• Uso de 18,000 kilómetros de vías férreas para la creación de trenes de pasajeros entregados por el gobierno de Zedillo que actualmente se destinan al transporte de carga. Además se debe garantizar el acceso a internet. Se le devolverá a la CFE su carácter de empresa pública



• Reforma electoral

Reforma electoral que contempla la reducción de los gastos a campañas y partidos políticos, así como la disminución de regidores en gobiernos municipales, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores. Los consejeros y magistrados serán elegidos por el voto libre y secreto para favorecer la democracia participativa. Además de que se validarán las consultas populares, además de la revocación de mandato



• Poder Judicial

Jueces y magistrados del Poder Judicial serán electos por la vía popular y no por el Ejecutivo y Legislativo, “porque solo el pueblo puede salvar al pueblo”



• Guardia Nacional

Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, se propone que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)



• Austeridad

Convertir el política de estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con más contundencia el principio de que ningún servidor público pueda ganar más que el Presidente de la República, y no se permitirán privilegios ni extravagancia en ningún nivel del Poder



• Organismos autónomos

Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal con el propósito de defender intereses políticos

