AMLO señala que no acudirá a Cumbre de Norteamérica

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no acudirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, debido a que todavía no hay una fecha específica y es difícil que se lleve a cabo, porque habrá elecciones en México y en Estados Unidos, por lo que probablemente ya no le va a corresponder a él asistir.

"Todavía no hay fecha para la cumbre y es muy difícil que se lleve a cabo, porque hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en México".

"Yo creo que ya no me va a corresponder asistir a la reunión de países de América del Norte", expresó el tabasqueño durante la conferencia de prensa matutina en Michoacán.

El mandatario mexicano señaló que la persona que lo sustituya sí acuda, ya que México necesita mantener y cultivar buenas relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.

"Tenemos que mantener, cultivar, buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá", comentó el titular del Ejecutivo.

López Obrador agregó que, actualmente, la situación está muy favorable en México, ya que está llegando mucha inversión extranjera, y dicha inversión tiene las puertas abiertas.

"Ahora México está en una situación muy favorable, está llegando mucha inversión extranjera, estadounidense, canadiense y de todo el mundo, y están abiertas las puertas para la inversión extranjera", destacó el presidente de la República.

De manera tentativa, la Cumbre de Líderes de América del Norte se llevará a cabo en el mes de abril en Quebec, Canadá.

La última Cumbre de Norteamérica se realizó en enero de 2023 en la Ciudad de México, siendo los temas principales la migración, el narcotráfico y el comercio.

