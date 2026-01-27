Podcast
Nacional

Analiza Presidencia invitación de Trump a la 'Junta de Paz'

Claudia Sheinbaum confirmó que Donald Trump invitó a México a integrarse a su Junta de Paz. La decisión será analizada por la Cancillería

  • 27
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano recibió una invitación formal de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para integrarse a la llamada "Junta de Paz", un nuevo órgano internacional impulsado por Washington.

No obstante, aclaró que la respuesta no será inmediata, ya que el tema deberá revisarse dentro del marco constitucional y de la política exterior mexicana.

La decisión, en manos de la Cancillería

Sheinbaum explicó que el caso fue turnado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), especialmente porque México mantiene el reconocimiento de Palestina como Estado.

“Nosotros, en el marco de nuestra Constitución, tenemos que contestar porque no es una decisión personal. Y en el marco de nuestra Constitución, pues es la autodeterminación de los pueblos”, subrayó ante la prensa.

La mandataria adelantó que el gobierno federal podría fijar postura definitiva en los próximos días, incluso dentro de esta misma semana.

Un órgano impulsado por Trump

Por su parte, la Casa Blanca ha señalado que al menos 35 jefes de Estado y de gobierno ya aceptaron participar en la "Junta de Paz", aunque hasta ahora no se ha difundido una lista oficial de países.

La semana pasada, Trump firmó en el Foro Económico Global de Davos, en Suiza, el acta constitutiva del organismo, creado originalmente para supervisar su propuesta de paz en Gaza y que ahora busca extenderse a otros conflictos en distintas regiones del mundo.

Postura bajo análisis

La titular del Poder Ejecutivo federal, reiteró que cualquier determinación se tomará conforme a los principios históricos de la política exterior mexicana.

“La respuesta se dará una vez que se analicen todos los elementos”, concluyó.

 

 

 


Comentarios

