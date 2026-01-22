Presenta Donald Trump 'Junta de Paz' en Davos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves su llamada “Junta de Paz”, un organismo que busca supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás y que, según el propio mandatario, podría extenderse a otros conflictos internacionales.

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial, Trump afirmó que la iniciativa no está pensada solo para Washington.

“Esto no es para Estados Unidos, es para el mundo”, declaró. Añadió que, si funciona en Gaza, podría ampliarse a otros escenarios de crisis.

Apertura fronteriza

El anuncio coincidió con la declaración de Ali Shaath, jefe del nuevo gobierno tecnocrático en Gaza, quien informó que el cruce de Rafah con Egipto se abrirá en ambas direcciones la próxima semana, un paso clave para aliviar la crisis humanitaria en la franja.

Israel había anticipado esa medida desde diciembre, aunque hasta ahora no se había concretado.

¿Quiénes asistieron al lanzamiento?

Trump aseguró que 59 países se han sumado ya a la iniciativa y elogió a los asistentes. “Ustedes son las personas más poderosas del mundo”, dijo ante líderes y diplomáticos reunidos en los Alpes suizos.

Entre los presentes estuvieron el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial Steve Witkoff; y Jared Kushner. También acudieron figuras como el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev; y aliados políticos como Javier Milei, de Argentina, y Prabowo Subianto, de Indonesia.

Choque con la ONU

Trump sugirió inicialmente que la Junta podría reemplazar algunas funciones de Naciones Unidas, llegando incluso a volverla obsoleta, sin embargo horas después matizó su postura.

“Lo haremos en conjunto con Naciones Unidas”, afirmó, pese a reiterar críticas previas al organismo internacional.

Rubio indicó que algunos gobiernos analizan sumarse, pero necesitan aval parlamentario, mientras que la Casa Blanca reconoció haber recibido consultas de países no invitados originalmente.

Países que rechazan la iniciativa

Cabe señalar que varios aliados occidentales expresaron reservas. Reino Unido, Francia, Noruega y Suecia descartaron participar por ahora.

La canciller británica, Yvette Cooper, advirtió que el plan “plantea cuestiones mucho más amplias” y cuestionó la inclusión del presidente ruso, Vladímir Putin.

Por su parte, Eslovenia también mostró cautela y alertó que el mandato podría ser demasiado amplio y afectar el orden internacional basado en la Carta de la ONU.

Además, Canadá, China, Rusia, Ucrania y la Unión Europea aún no definen su postura.

Gaza sigue en crisis

Aunque Trump aseguró que la guerra “realmente está llegando a su fin”, reconoció que persisten focos de violencia. Más de dos millones de personas siguen enfrentando una grave emergencia humanitaria en el enclave palestino, y el desarme de Hamás continúa siendo el principal escollo para consolidar la tregua.

Irán y Ucrania en la agenda

El mandatario también vinculó su política hacia Irán, incluidos ataques previos a instalaciones nucleares, con el avance del alto el fuego en Gaza, al señalar que Teherán era uno de los principales apoyos de Hamás.

Además, adelantó que se reunirá con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Davos, en un nuevo intento por destrabar negociaciones con Rusia.

Sobre dicho conflicto, Trump lanzó una advertencia directa: “Si no se ponen de acuerdo, son estúpidos, ambos”.

