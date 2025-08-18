Cerrar X
vivienda_sheinbaum_7fca5598fc
Nacional

Anuncia Gobierno construcción de 1.8 millones de viviendas

La secretaria Edna Vega Rangel anunció un aumento en las metas del Programa de Vivienda para el Bienestar: se prevé construir y mejorar 3.6 millones de hogares

  • 18
  • Agosto
    2025

Durante la conferencia matutina de este lunes 18 de agosto, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó sobre los avances y nuevas metas del Programa de Vivienda para el Bienestar, que beneficiará a millones de familias en el país.

La funcionaria explicó que la meta de vivienda nueva se amplió de 1 millón a 1 millón 800 mil hogares, lo que impactará en 6.8 millones de personas.

De esta cifra, 500 mil viviendas serán financiadas por la Conavi, 1 millón 200 mil por el Infonavit y 100 mil por el Fovissste.

“De las 172 mil viviendas nuevas originalmente planeadas para 2025 vamos a llegar al inicio de 395 mil, no todas esas van a estar concluidas este año pero ya arrancaron su proceso”, señaló Vega.

Cabe señalar que Hasta ahora se han iniciado 163 mil 289 viviendas nuevas, de las cuales 42 mil 825 corresponden a la Conavi y más de 120 mil al Infonavit.

Mejoramiento de hogares

En cuanto al mejoramiento de viviendas, la meta también creció a 1 millón 800 mil apoyos o créditos, que beneficiarán a 6.4 millones de personas. La cifra original era de apenas 450 mil.

Actualmente se han entregado 263 mil 462 apoyos, lo que representa un 71% de avance, y se espera cerrar este año con 370 mil viviendas mejoradas.

Reducción del rezago habitacional

De acuerdo con datos de la Conavi y la Sedatu, desde 2018 5.8 millones de personas han salido del rezago habitacional, es decir, ya no viven en casas con materiales precarios, sin servicios básicos o en condiciones de hacinamiento.

Por su parte, la secretaria recordó que toda la información sobre requisitos y apoyos está disponible en el portal https://viviendabienestar.gob.mx, donde se concentran los mecanismos de Conavi, Infonavit, Fovissste, Insus y SHF.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Gyvxg_L2_XQAA_Nujn_761d803c8c
Se descarrila vagón del Tren Maya en estación Izamal
INFO_7_UNA_FOTO_8_89575337d2
Registran a bebé como 'Chat Yipiti' inspirados en la IA ChatGPT
EH_UNA_FOTO_00951ff654
Demanda banco mexicano a EUA por acusaciones de lavado de dinero
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_19_at_4_00_30_PM_d9bf155de6
Retoman proyecto Huasteca-Monterrey; contemplan subestaciones
nl_limpieza_publica_ac20870220
Intensifican limpieza en escuelas previo al regreso a clases
finanzas_bancos_ea803fbb5a
EUA da nueva prórroga a financieras acusadas de lavado de dinero
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
publicidad
×