Anuncia Gobierno construcción de 1.8 millones de viviendas

Durante la conferencia matutina de este lunes 18 de agosto, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó sobre los avances y nuevas metas del Programa de Vivienda para el Bienestar, que beneficiará a millones de familias en el país.

La funcionaria explicó que la meta de vivienda nueva se amplió de 1 millón a 1 millón 800 mil hogares, lo que impactará en 6.8 millones de personas.

De esta cifra, 500 mil viviendas serán financiadas por la Conavi, 1 millón 200 mil por el Infonavit y 100 mil por el Fovissste.

“De las 172 mil viviendas nuevas originalmente planeadas para 2025 vamos a llegar al inicio de 395 mil, no todas esas van a estar concluidas este año pero ya arrancaron su proceso”, señaló Vega.

Tenemos muy buenas noticias para las familias mexicanas.



🏡 En un esfuerzo en conjunto entre @SEDATU_mx, @Conavi_mx, @Infonavit, @FOVISSSTEmx aumentamos la meta del Programa de #ViviendaParaElBienestar a: 1 millón 800 mil viviendas nuevas en todo el país. pic.twitter.com/Me6Gp9DFlF — Edna Elena Vega Rangel (@EdnaElenaVegaR1) August 18, 2025

Cabe señalar que Hasta ahora se han iniciado 163 mil 289 viviendas nuevas, de las cuales 42 mil 825 corresponden a la Conavi y más de 120 mil al Infonavit.

Mejoramiento de hogares

En cuanto al mejoramiento de viviendas, la meta también creció a 1 millón 800 mil apoyos o créditos, que beneficiarán a 6.4 millones de personas. La cifra original era de apenas 450 mil.

Actualmente se han entregado 263 mil 462 apoyos, lo que representa un 71% de avance, y se espera cerrar este año con 370 mil viviendas mejoradas.

Reducción del rezago habitacional

De acuerdo con datos de la Conavi y la Sedatu, desde 2018 5.8 millones de personas han salido del rezago habitacional, es decir, ya no viven en casas con materiales precarios, sin servicios básicos o en condiciones de hacinamiento.

Por su parte, la secretaria recordó que toda la información sobre requisitos y apoyos está disponible en el portal https://viviendabienestar.gob.mx, donde se concentran los mecanismos de Conavi, Infonavit, Fovissste, Insus y SHF.

Comentarios