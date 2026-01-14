Pide presidenta a Hacienda 'poner lupa' a las aseguradoras

El tema de los abusos de las aseguradoras “brincó” a la tribuna de la Mañanera luego de que este martes la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, afirmó que no debe haber incremento en los costos de las pólizas.

La mandataria afirmó que los aumentos “no deben ser” porque ya se había hablado con ese sector para evitar cargarle a sus clientes el IVA, por lo que dijo que le pedirá a la Secretaría de Hacienda actuar en consecuencia.

Ante esto, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, el cual es promotor de un paquete de reformas en materia de seguros, dijo que el eventual incremento obliga a avanzar en la regulación de seguros para ponerle tope a sus cobros.

El pronunciamiento de Sheinbaum se dio este martes luego de que trascendiera que este año se aplicará un posible incremento de 20% a los costos de los seguros debido a que existen nuevas disposiciones aprobadas en las leyes hacendarias que le impiden que ahora las aseguradoras deduzcan el IVA de reparaciones e indemnizaciones de sus clientes que hasta el año pasado disfrazaban como gastos de las compañías.

"No debe ser así, incluso en el acuerdo que se llegó con ellos. No debe ser así y voy a pedirle al secretario de Hacienda que esté pendiente de ello”, afirmó la mandataria.

En tanto, Fernández González señaló que es necesario establecer mecanismos para evitar abusos, por lo cual pedirá que se agilice la discusión y votación de sus propuestas presentadas en el 2025.

“La Presidenta ya ha dicho que esta medida se tomó en acuerdo con el sector asegurador y que dentro de ese acuerdo no estaba contemplado incrementar el servicio a los usuarios".

“Es importante seguir avanzando en el tema de la regulación del sector de salud privado, en un proceso de acuerdos de todas las partes”, comentó Fernández.

Esto surge debido a que el SAT aplicará un nuevo criterio fiscal en 2026 que impedirá a las aseguradoras deducir el IVA de reparaciones e indemnizaciones, lo que elevará sus costos y abre la puerta a posibles aumentos de hasta 20% en pólizas de gastos médicos, de autos y vida.

A partir de este 2026, los seguros en México podrían encarecerse 20% o más, debido a un cambio fiscal que impedirá a las aseguradoras acreditar el IVA de ciertos gastos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde noviembre reportó que el SAT detectó que algunas aseguradoras deducían el IVA de reparaciones e indemnizaciones como si fueran gastos propios, algo que ya no será posible con la Ley de Ingresos 2026.

Esto ocurre en un contexto donde los seguros ya enfrentaban presiones por inflación médica, envejecimiento de la población y aumento en la frecuencia de siniestros, lo que vuelve más sensible cualquier ajuste fiscal.

Aumentarían seguros para automóviles

Los seguros para autos podrían sufrir un incremento en el costo de las pólizas en 2026, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer una modificación a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026.

Eso traerá un mayor control fiscal para las compañías de seguros de auto, ya que ya no podrán deducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando gestionen pagos en nombre de los asegurados como se venía utilizando en los últimos años.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que algunas aseguradoras deducían el IVA de reparaciones e indemnizaciones de los asegurados como si fuera un gasto propio.

Con la nueva Ley de Ingresos de la Federación, ese impuesto ya no podrá acreditarse, buscando mayor claridad fiscal en el sector.

Esto busca evitar duplicidad en las deducciones y hacer más transparente el manejo fiscal del sector asegurador.

Estas modificaciones podrían afectar duramente la economía de la industria aseguradora, generando un aumento en los precios de los seguros y, por ende, podría también impactar negativamente en los bolsillos de los propios asegurados, los cuales serían los más afectados.

Algunos especialistas del sector señalan que, ante el incremento en el costo de las primas, los usuarios podrían optar por reducir el alcance de su cobertura actual o incluso cancelarla por completo.

Bajo este panorama, Pilar García, CEO de la firma Rastreator.mx, comparador de seguros número uno en México, mencionó que “el impacto en el precio de las pólizas de seguro de auto podría verse afectado con un incremento entre un 10% y 20%, además de que los usuarios podrían pagar costos adicionales; por ejemplo, en caso de un accidente, se vería reflejado en el deducible al pagar una cifra mayor y en la suma asegurada en cuanto a reparaciones o reposición del bien por pérdida del auto”.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó que en 2024 el sector asegurador alcanzó una cifra de $876,000 millones de pesos en primas, con los seguros de auto representando más del 21% del total.

