Caen 12 policías municipales tras operativo en Chiapas

Elementos de diversas corporaciones llevaron a cabo la detención de 12 policías municipales de Mazatlán, durante un despliegue efectuado este viernes en el estado de Chiapas.

Elementos de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciuddana capturaron a la docena de oficiales por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con funciones de seguridad y uso indebido de uniformes e insignias.

Será la Fiscalía del Estado quien se encargue de dar la razón de la indagatoria, así como los delitos por los que cada uno de los policías fueron detenidos.

Se presume que entre los detenidos se encuentra el director y subdirector de la corporación.

