Aprueban custodia compartida de mascotas en caso de divorcio

La medida busca garantizar el bienestar de perros, gatos y otros animales de compañía, considerados ya como seres sintientes y miembros de la familia

  • 19
  • Agosto
    2025

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma histórica al Código Civil para reconocer la custodia compartida de mascotas en procesos de divorcio.

Dicha medida busca garantizar el bienestar de perros, gatos y otros animales de compañía, considerados ya como seres sintientes y miembros de la familia.

La iniciativa, impulsada por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, añade la fracción VII al artículo 267 del Código Civil local.

Con ello, la Ciudad de México se convierte en la primera entidad del país en establecer que, en caso de separación, los convenios de divorcio podrán incluir un plan de cuidados que asegure la protección y el bienestar de los animales de compañía.

Custodia con criterios de bienestar

Cabe señalar que el dictamen establece que el responsable de la custodia será quien demuestre tener tiempo, recursos y un ambiente adecuado para brindarles seguridad y atención.

“El vínculo con las mascotas va más allá de la simple coexistencia; son un miembro más de la familia”, destacó el legislador Royfid Torres González al respaldar la reforma.

Especialistas advierten sobre la “humanización”

Aunque la medida es celebrada por defensores de los derechos animales, algunos expertos llaman a la cautela frente al fenómeno de tratar a las mascotas como “perrhijos” o “gathijos”.

El investigador de la UNAM, Raúl Valadez Azúa, advierte que este enfoque puede alterar la relación natural humano-animal construida desde hace miles de años.

Por su parte, la médica veterinaria Diana Merino Lima, de la FES Cuautitlán, alertó que la excesiva humanización resta independencia a los animales y puede comprometer su salud mental y física.

Con esta reforma, la Ciudad de México abre camino hacia un modelo legal en el que las mascotas son reconocidas no como objetos, sino como seres sintientes con derechos a cuidados específicos, sin embargo el reto será equilibrar la protección legal con el respeto a su naturaleza animal.


Comentarios

